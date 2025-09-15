Data publicării:

EXCLUSIV  De ce tot mai mulți nou-născuți se îmbolnăvesc de COVID în România. Conf. univ. dr. Mihai Craiu: La ce trebuie să fie atenți părinții

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj

Potrivit surselor DC News, în România sunt foarte mulți nou-născuți care s-au îmbolnăvit de COVID, iar DC News l-a contactat pe conf. univ. dr. Mihai Craiu pentru a vorbi despre această situație.

Conf. univ. dr. Mihai Craiu a explicat că, deși numărul nou-născuților cu COVID nu este foarte mare, este mai mare decât cel raportat lunar anul acesta, din cauza creșterii cazurilor la toate vârstele și a deschiderii școlilor și grădinițelor, situații care expun acest grup vulnerabil lipsit de anticorpi specifici.

„Ar trebui nuanțat puțin. NU sunt foarte mulți. Sunt mai mulți decât cei diagnosticați lunar în tot anul acesta. Dar fenomenul se explică simplu, deoarece sunt mult mai mulți pacienți bolnavi la toate vârstele. Au de unde să ia boala. Iar deschiderea școlilor și a grădinițelor o să crească „superoferta" către un grup vulnerabil (deoarece nu au deloc anticorpi specifici – mamele acestor nou-născuți nu au avut boala sau vaccinul în ultimele 180 de zile pentru a putea livra transplacentar acești anticorpi)”, a explicat medicul.

Întrebat care sunt explicațiile medicale pentru faptul că vedem acum atât de mulți nou-născuți cu COVID, medicul a explicat că este vorba despre „expunere mai mare în comunitate pe fondul evenimentelor culturale cu mii de persoane din ultimele luni, scăderea masivă a concentrației de anticorpi anti-spike la populația generală, deci și la gravide, și apariția noii mutații a variantei Omicron denumită Stratus".

Cum se infectează nou-născuții și care sunt riscurile

Conf. univ. dr. Mihai Craiu a explicat că bebelușii se infectează cel mai des de la membrii familiei sau la evenimente.

„În imensa majoritate de la membrii familiei sau de la evenimente mondene la care sunt duși – de exemplu botez", a transmis medicul. 

În ceea ce privește riscurile, la nou-născuți, COVID prezintă un risc mai mare de diaree cu vărsături și deshidratare, în timp ce simptomele respiratorii sunt similare cu cele ale copiilor mai mari sau adulților.

„Risc mai mare de diaree cu vărsături și deshidratare. Restul componentelor respiratorii par similare", a explicat medicul. 


Măsuri speciale care pot proteja copiii

Întrebat dacă există măsuri speciale pe care părinții le pot lua imediat după naștere pentru a-și proteja copiii, dr. Mihai Craiu a oferit câteva recomandări. 

„Da, pot evita expunerea la spații închise, aglomerate și neventilate, pot redobândi obiceiul de a se spăla corect pe mâini. Mama ar trebui să poarte mască în momentul când iese singură în spații publice, măcar în primele 1-2 luni de viață ale copilului. Când un frate/soră ce merge la grădiniță pare "răcit" ar trebui să țină distanța de 1,5 metri de nou-născut. Și efectuarea de teste specifice de detecție a SARS-CoV-2 la bolnavi. Să știm sigur că e COVID-19", a subliniat dr. Mihai Craiu.

De asemenea, dr. Mihai Craiu a precizat că testele rapide pot da rezultate fals negative și doar un test PCR negativ poate confirma cu certitudine absența infecției cu COVID-19.

„Uneori testele rapide utilizate dau rezultate FALS negative deoarece sunt utilizate încă testele achiziționate în 2024, concepute pentru variante antigenice discret diferite. Doar un test PCR negativ infirmă boala COVID-19", a mai transmis dr. Mihai Craiu, în exclusivitate pentru DC News. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Preotul Gabriel Cazacu, parohul Bisericii Cașin, invitat la Născuți în diaspora
15 sep 2025, 11:56
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
15 sep 2025, 11:40
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
15 sep 2025, 11:42
O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”
15 sep 2025, 11:17
SUA și China, aproape de un acord privind aplicația TikTok, după negocierile de la Madrid
15 sep 2025, 11:42
De câți bani ai nevoie pentru a fi fericit? Iată ce spune un studiu
15 sep 2025, 10:29
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 12:20
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
Decizia luată de Coreea de Sud pentru a reduce numărul accidentelor mortale la locul de muncă
15 sep 2025, 10:38
De la elevă din Galați la studentă în America: Povestea Juliei Boca și cum îți poți îndeplini visul de a studia în Ivy League
15 sep 2025, 10:43
Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea forțelor NATO pe teritoriul Poloniei
15 sep 2025, 09:42
Otopeni, rușinea Europei? Pasageri blocați, europarlamentar revoltat: Bătaie de joc! / video
15 sep 2025, 09:37
Fructele cresc colesterolul și grăsimea abdominală. Bilic: La ce trebuie să fii atent
15 sep 2025, 10:01
Un român din Londra a făcut primul joc video cu peisaje românești. Cum arată Arkadian Days
15 sep 2025, 09:15
Un bărbat a călcat în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse de americani în memoria lui Charlie Kirk / video
15 sep 2025, 09:15
Trump și Starmer vor semna un acord nuclear în timpul vizitei președintelui SUA la Londra
15 sep 2025, 09:14
Rusia amenință Europa în simulări militare: Șase țări, ținte ale armelor „imposibil de interceptat”
15 sep 2025, 09:09
Luni, ora 12:00, la DCNews: Victor Ponta, în direct cu Bogdan Chirieac / video
15 sep 2025, 09:45
Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala
15 sep 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Farsă nereușită
15 sep 2025, 08:37
Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor
15 sep 2025, 09:00
SUA: China denaturează documente istorice despre cel de-al Doilea Război Mondial pentru a subjuga Taiwanul
15 sep 2025, 08:39
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
15 sep 2025, 08:34
România, investiţiile şi comerţul exterior. Doru Frunzulică (ARICE) interviu la DC News TV
15 sep 2025, 08:19
Scandal într-un avion care venea de la Tel Aviv la București. Ce s-a întâmplat
15 sep 2025, 08:24
Lucrările de la Sala Polivalentă Tulcea avansează. Care este stadiul lucrărilor
15 sep 2025, 08:15
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video
14 sep 2025, 23:16
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
14 sep 2025, 22:10
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
14 sep 2025, 21:46
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
14 sep 2025, 19:33
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
14 sep 2025, 17:03
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc
14 sep 2025, 15:51
Filmele europene, noua sursă de finanţare pentru războiul Rusiei?
14 sep 2025, 15:11
Emmy 2025. De la "The White Lotus" la "The Penguin" - competiție strânsă pentru trofee
14 sep 2025, 14:03
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
14 sep 2025, 13:11
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
14 sep 2025, 12:34
Accident grav în fața Palatului Cotroceni. O ambulanță implicată, trei răniți
14 sep 2025, 12:04
Ucraina răspunde atacurilor ruseşti cu drone printr-o măsură neobișnuită
14 sep 2025, 11:59
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO
14 sep 2025, 11:19
Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc
14 sep 2025, 10:59
Eliminarea plafonării la alimente are un efect neaşteptat care lovește tot în buzunarele românilor
14 sep 2025, 13:12
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
14 sep 2025, 10:29
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
14 sep 2025, 09:33
Cutremur, duminică, în Vrancea
14 sep 2025, 08:59
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
14 sep 2025, 08:03
BANCUL ZILEI: Motiv de divorț
14 sep 2025, 07:18
Soția lui Charlie Kirk, devastată: Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în mine
13 sep 2025, 23:57
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu
13 sep 2025, 23:46
Scandal în coaliţie pe tema eliminării plafonării la alimente. Câciu o contrazice pe Dogioiu: Nu există o asemenea decizie!
13 sep 2025, 22:29
Marșul „Unite the Kingdom”: Poliția londoneză, surprinsă de cea mai mare demonstrație radicală din ultimii ani
13 sep 2025, 22:03
Cele mai noi știri
acum 11 minute
DNA: Fost director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
acum 36 de minute
Adrian Câciu explică de ce majoritatea votanților PNL și USR nu sunt de acord cu liderii lor: La dacii liberi e luptă mare
acum 41 de minute
Preotul Gabriel Cazacu, parohul Bisericii Cașin, invitat la Născuți în diaspora
acum 50 de minute
Pe Facebook, USR a avut mai mulți ”manipulatori falși” decât AUR, la alegerile din 2024
acum 55 de minute
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
acum 56 de minute
SUA și China, aproape de un acord privind aplicația TikTok, după negocierile de la Madrid
acum 58 de minute
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
acum 59 de minute
Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte  al PES
Cele mai citite știri
acum 4 ore 4 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
pe 14 Septembrie 2025
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel