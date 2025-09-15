Potrivit surselor DC News, în România sunt foarte mulți nou-născuți care s-au îmbolnăvit de COVID, iar DC News l-a contactat pe conf. univ. dr. Mihai Craiu pentru a vorbi despre această situație.

Conf. univ. dr. Mihai Craiu a explicat că, deși numărul nou-născuților cu COVID nu este foarte mare, este mai mare decât cel raportat lunar anul acesta, din cauza creșterii cazurilor la toate vârstele și a deschiderii școlilor și grădinițelor, situații care expun acest grup vulnerabil lipsit de anticorpi specifici.

„Ar trebui nuanțat puțin. NU sunt foarte mulți. Sunt mai mulți decât cei diagnosticați lunar în tot anul acesta. Dar fenomenul se explică simplu, deoarece sunt mult mai mulți pacienți bolnavi la toate vârstele. Au de unde să ia boala. Iar deschiderea școlilor și a grădinițelor o să crească „superoferta" către un grup vulnerabil (deoarece nu au deloc anticorpi specifici – mamele acestor nou-născuți nu au avut boala sau vaccinul în ultimele 180 de zile pentru a putea livra transplacentar acești anticorpi)”, a explicat medicul.

Întrebat care sunt explicațiile medicale pentru faptul că vedem acum atât de mulți nou-născuți cu COVID, medicul a explicat că este vorba despre „expunere mai mare în comunitate pe fondul evenimentelor culturale cu mii de persoane din ultimele luni, scăderea masivă a concentrației de anticorpi anti-spike la populația generală, deci și la gravide, și apariția noii mutații a variantei Omicron denumită Stratus".

Cum se infectează nou-născuții și care sunt riscurile

Conf. univ. dr. Mihai Craiu a explicat că bebelușii se infectează cel mai des de la membrii familiei sau la evenimente.

„În imensa majoritate de la membrii familiei sau de la evenimente mondene la care sunt duși – de exemplu botez", a transmis medicul.

În ceea ce privește riscurile, la nou-născuți, COVID prezintă un risc mai mare de diaree cu vărsături și deshidratare, în timp ce simptomele respiratorii sunt similare cu cele ale copiilor mai mari sau adulților.

„Risc mai mare de diaree cu vărsături și deshidratare. Restul componentelor respiratorii par similare", a explicat medicul.



Măsuri speciale care pot proteja copiii

Întrebat dacă există măsuri speciale pe care părinții le pot lua imediat după naștere pentru a-și proteja copiii, dr. Mihai Craiu a oferit câteva recomandări.

„Da, pot evita expunerea la spații închise, aglomerate și neventilate, pot redobândi obiceiul de a se spăla corect pe mâini. Mama ar trebui să poarte mască în momentul când iese singură în spații publice, măcar în primele 1-2 luni de viață ale copilului. Când un frate/soră ce merge la grădiniță pare "răcit" ar trebui să țină distanța de 1,5 metri de nou-născut. Și efectuarea de teste specifice de detecție a SARS-CoV-2 la bolnavi. Să știm sigur că e COVID-19", a subliniat dr. Mihai Craiu.

De asemenea, dr. Mihai Craiu a precizat că testele rapide pot da rezultate fals negative și doar un test PCR negativ poate confirma cu certitudine absența infecției cu COVID-19.

„Uneori testele rapide utilizate dau rezultate FALS negative deoarece sunt utilizate încă testele achiziționate în 2024, concepute pentru variante antigenice discret diferite. Doar un test PCR negativ infirmă boala COVID-19", a mai transmis dr. Mihai Craiu, în exclusivitate pentru DC News.

