Planul lui Ilie Bolojan cu Guvernul Niculescu. Bogdan Chirieac: ”Șocul cel mai mare va fi pentru PNL”. Momentul în care intervine USR

Ilie Bolojan și liderii liberali. Sursa foto: Captură video PNL, live/Facebook.

Guvernul Niculescu ar putea fi doar o soluție temporară, în contextul tensiunilor politice dintre PSD și tabăra PNL-USR. Analistul Bogdan Chirieac susține că Ilie Bolojan ar putea recurge curând la o moțiune de cenzură.

Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea avea o viață scurtă, în condițiile în care tensiunile politice riscă să se transforme într-o nouă confruntare parlamentară după adoptarea bugetului de stat. Moțiunea de cenzură nu ar urma să fie inițiată neapărat de PNL, ci ar putea veni din partea USR, cu susținerea liberalilor și a AUR.

În acest scenariu, miza nu s-ar limita la demiterea Guvernului, ci ar putea ajunge până la declanșarea alegerilor anticipate. Analistul Bogdan Chirieac a comentat criza politică și perspectivele noului Executiv, atrăgând atenția asupra calculelor lui Ilie Bolojan, a blocajelor parlamentare și a presiunilor economice care apasă asupra viitorului guvern.

"PNL-ul nu a înțeles nici până acum că Ilie Bolojan își urmează propriul proiect politic, care nu are legătură neapărat cu liberalii"

"Șocul cel mai mare în perioada următoare va fi pentru PNL. PNL-ul nu a înțeles nici până acum că Ilie Bolojan își urmează propriul proiect politic, care nu are legătură neapărat cu liberalii sau cu România. Deci, măcar 'ai mei', useriștii, nu votează. Ei votează împotrivă. Totuși, PNL-ul votează un guvern monocolor PSD, pur și simplu, în ciuda faptului că PSD-ul le-ar fi cerut să meargă la guvernare cu ei și UDMR. N-au acceptat. Nu sunt la guvernare împreună. PSD-ul era dispus să le dea premier de la ei, liberal, vedeți Guvernul Veștea care a picat. Deci, PSD ar fi votat un guvern cu premier PNL. Nu au vrut asta, pentru că nu a vrut domnul Ilie Bolojan. Acum votează un guvern monocolor PSD, doar pentru simplul fapt că domnul Bolojan nu vrea să ia în piept faptul că fără rectificare bugetară nu se pot plăti salariile în educație, sănătate și protecție publică. Practic, domnul Bolojan ne spune indirect așa: ”pentru mine și proiectul meu politic o să sacrific partidul. Am la mine butonul nuclear și atunci când voi hotărî, în câteva luni de zile, probabil în martie, dau drumul la moțiunea de cenzură și alături de USR și AUR o să dăm jos guvernul Niculescu”.

"Luptele de stradă, precum cele din Europa, ar putea să înceapă și la noi în primăvară"

Din păcate, dacă lucrurile vor continua să meargă în acest fel, luptele de stradă, protestele, precum cele din Europa, ar putea să înceapă și la noi în primăvară. Atunci USR-ul va da atacul. Doar USR-ul, prin rețeaua sa de ONG-uri, are capacitatea să mobilizeze lumea într-un asemenea mod. Altcineva nu o are. Mai sunt serviciile, dar nu o văd venind, pentru că președintele Nicușor Dan nu are interesul pentru așa ceva. Deci, deocamdată, nu ne putem aștepta la agitație socială, pentru că a venit frigul, trebuie să se facă rectificarea bugetară și, pe cât posibil, bugetul pentru 2027. Bugetul nu-l văd. Aș vrea să treacă bugetul pentru anul viitor, dar nu-l văd. Fără relansare economică o să vorbim degeaba de majorări sau alte planuri luate în calcul de clasa politică.

"Nu văd PSD-ul să reducă semnificativ cheltuielile statului. Este un guvern menit să stingă un incendiu și atât"

Printre altele, trebuie oprite aberațiile înainte de orice. Trebuie oprită, de pildă, taxarea proprietăților în România. Noi suntem în proporție de 98% proprietari în această țară, dar ei vor să ne taxeze la valoarea de piață, ca și cum toată lumea și-ar tranzacționa locuința în același timp. Nu există nicăieri în lume. Ar însemna mii de euro impozite anual pe proprietate. România nu poate suporta așa ceva. Bolojan ne-a lăsat această bombă cu ceas și vrea să o facă. Oprirea ei urgentă depinde de guvernul PSD. Mai sunt și alte probleme, dar PSD nu-și permite să reducă taxele și impozitele. Nu văd PSD-ul să reducă semnificativ cheltuielile statului și va fi tot timpul blocat. Nu va putea să treacă nimic prin Parlament. Se va opune PNL, USR, AUR și așa mai departe. Guvernul minoritar Niculescu există, dar nu poți să faci reforme sau să iei decizii majore. Este un guvern menit să stingă un incendiu și atât. Sper să-l stingă măcar pe acesta, cu plata salariilor în educație, sănătate și ordine publică ca să aibă oamenii salarii în noiembrie și decembrie", a explicat Bogdan Chirieac.