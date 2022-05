Un agent MI5 s-a folosit de poziția sa pentru a-și teroriza iubita. O amenința că o va ucide

Un spion MI5 și-a folosit statutul pentru a-și teroriza partenera înainte de a se muta în străinătate pentru a-și continua activitatea în timp ce era investigat de agenție, au descoperit jurnaliștii BBC. Într-un videoclip, bărbatul o amenință că o va ucide pe femeie și o atacă cu o macetă.

Agentul nu poate fi numit, în ciuda dovezilor că acesta reprezintă o amenințare pentru femeie, după ce guvernul britanic a dat BBC în judecată pentru a bloca publicarea. Dovezile arată că individul în cauză este un extremist de dreapta cu un trecut violent.

Într-o bătălie juridică fără precedent, BBC a susținut că femeile au dreptul să-i cunoască identitatea și astfel ar proteja potențialele victime de alte vătămări. BBC a rezistat cu succes încercării guvernului de a opri publicarea anchetei ample.

O iubire începută online s-a transformat într-un coșmar

Beth, un cetățean britanic, l-a întâlnit pe agent pe un site de întâlniri. Cuplul a continuat să locuiască împreună în Marea Britanie. La început, spune ea, a fost „fermecător”. Păreau să aibă multe în comun. Dar, de-a lungul timpului, a descoperit că este misogin și extremist, obsedat de violență și cruzime. Beth (numele nu este real) spune că a agresat-o sexual și că a fost, de asemenea, abuziv și coercitiv. Ea spune că bărbatul și-a folosit poziția din serviciile de securitate britanice pentru a o teroriza.

"El avea controlul complet. Eram o umbră a persoanei care sunt acum", spune ea.

Pe măsură ce relația a devenit mai abuzivă, sănătatea mintală a lui Beth s-a deteriorat.

”La sfârșitul relației, el mi-a dictat fiecare oră, unde m-am dus, pe cine am văzut, cum am lucrat, ce am făcut la serviciu, cu ce m-am îmbrăcat”, spune femeia. X a făcut-o „să se simtă absolut lipsită de valoare” și a folosit „faptul că aveam probleme de sănătate mintală pentru a mă hărțui și pentru a mă face să mă simt mai vulnerabilă”.

A obligat-o pe iubita sa să privească imagini pline de cruzime

Bărbatul a strâns arme și a pus-o să vadă videoclipuri teroriste cu execuții și crime, spune ea.

Ea spune că X i-a spus că a lucrat ca informator plătit pentru serviciile de securitate britanice, un agent sau sursă secretă de informații umane, CHIS, pentru a folosi termenul formal, infiltrat în rețele extremiste. Inițial, a spus ea, el și-a ascuns numele adevărat. Investigația a stabilit că X a petrecut ani de zile lucrând ca CHIS pentru MI5, folosind mai multe pseudonime. Unii factori de decizie din MI5 îi autorizează pe agenții săi să comită infracțiuni ca parte a acoperirii lor, sub condiția de a accesa informații care salvează vieți, să perturbe infracțiuni mai grave sau să asigure siguranța unui agent.

Acest lucru nu ar trebui să acopere acțiunile din viața lor privată. Victima nu a putut raporta comportamentul lui din cauza statutului oficial de informator.

Acasă, violența lui a fost îndreptată către Beth. Într-un videoclip, agentul MI5 este văzut atacând-o cu o macetă. Incidentul a fost filmat de Beth cu telefonul ei mobil. În perioada premergătoare atacului, ea a fost îngrijorată că ar putea fi ucisă.

Poliția a luat măsuri trunchiate, iar procuratura a renunțat la caz

Poliția le-a vizitat casa după atac, dar ancheta BBC a descoperit probleme serioase în legătură cu acțiunea întreprinsă de autorități. X a fost arestat, acuzat de agresarea lui Beth și a apărut în instanță. Cu toate acestea, în timp ce se afla la tribunal, Serviciul Procuraturii a renunțat la dosar. Beth spune că X s-a întors pe proprietate și a continuat să o maltrateze.

Cuplul nu avea să rămână mult timp împreună: X a dat-o afară pe Beth de pe proprietatea lor și a dispărut în timp ce o altă anchetă împotriva lui era în desfășurare. În timpul unei percheziții în casă după atacul cu maceta, polițiștii locali au descoperit materiale extremiste, inclusiv accesorii naziste personale ale lui X.

BBC a văzut un raport de poliție care prezintă dovezile găsite de ofițeri, cum ar fi un jurnal privat în care scrisese despre uciderea lui Beth. Ofițerii locali au chemat agenți specializați împotriva terorismului (fiind și note despre uciderea unor anumite persoane), care la rândul lor au confiscat diverse obiecte. A urmat o anchetă de terorism asupra lui X, dar acesta a părăsit Regatul Unit în timp ce aceasta era în desfășurare.

Având în vedere că BBC a putut stabili că X a avut un istoric de violență și abuz, M15 ar fi trebuit, în mod similar, să știe.

Chiar și după plecarea lui X de pe teritoriul Marii Britanii, Beth a continuat să fie agresată. Aceasta a suferit o cădere nervoasă pentru care a fost spitalizată.

Se pare că Beth nu era singura lui victimă.

