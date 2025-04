Mesaj dureros al unui scriitor român: Am pierdut și mi-e teamă - VIDEO

Este regretul scriitorului că părintele de astăzi preferă, mai degrabă, să-i ofere copilului un ecran, nu o carte. Există un timp pentru toate, dar care e timpul pentru carte?

Bogdan Hrib, scriitor și editor, împreună cu Florin Chirculescu, medic chirurg și scriitor, au abordat în cadrul emisiunii „Anti Mit” de la DCNews, alături de jurnalistul Val Vâlcu, importanța cărților în dezvoltarea copiilor și impactul evoluției tehnologice asupra obiceiurilor lor de lectură.

Bogdan Hrib a subliniat importanța stimulării curiozității naturale a copiilor față de carte, afirmând că părinții trebuie să-i familiarizeze pe cei mici cu cartea și să le trezească interesul prin metode care să le capteze curiozitatea.

„Mi-e teamă că dinastiile de cititori au continuat, cumva, cu copii care citesc mai greu, dar cei new entry, nou-veniți, nu sunt! Am pierdut la obișnuirea cu obiectul carte. E bine să mergi pe audiobook-uri, pe E-book, dar dacă nu simte copilul sub pernă cartea și să zică: 'Ce-i chestia asta sub perna mea de nu pot să dorm?!' Dacă nu-i arunci tu, ca părinte, cartea sub pătură, dacă nu-i pui cărțile pe noptieră, nu-l obișnuiești de mic cu produsul, cu obiectul! Nu-l faci curios!

Eu cred că există o vârstă - nu sunt medic - a unei curiozități primare. Când omul zice: 'Ce e asta, domne?! Am găsit-o lângă pat... Ia să văd ce e!' Și poate începi să-l prinzi...”, a declarat Bogdan Hrib.

La rândul său, Florin Chirculescu a spus că, în copilărie, indiferent de profesiile părinților – ingineri, medici, muncitori sau strungari – toți copiii citeau.

„În blocul în care locuiam erau tot soiul de copii: unii cu părinți ingineri, medici, muncitori, strungari. Toți citeau! Într-adevăr, eram toți din mediul urban. Când eram mic, mă mai duceau ai mei la Breaza, (...) unde copiii (...) nu prea (n.r. citeau). Discutam despre cărți!”, a declarat Florin Chirculescu.

