Buğra Kulak, Head of Pharma & Country Lead Sanofi Romania, ales în board-ul ARPIM

Buğra Kulak, Head of Pharma & Country Lead Sanofi Romania, a fost ales în Board-ul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Buğra Kulak, Head of Pharma & Country Lead Sanofi Romania, a fost ales în Board-ul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). Numirea reflectă angajamentul Sanofi de a promova colaborarea în cadrul ecosistemului de sănătate și de a îmbunătăți accesul pacienților români la medicamente inovatoare, se arată într-un comunicat al companiei.

Buğra Kulak are peste 25 de ani de experiență internațională în industria farmaceutică, pe piețe globale, regionale și locale. Din 2024, ocupă funcția de Head of Pharma & Country Lead Sanofi Romania, coordonând eforturile companiei pentru accelerarea accesului pacienților la soluții inovatoare în domeniul sănătății.

”România se află la un punct de inflexiune critic în domeniul sănătății. Inovația nu este un privilegiu, ci un drept la care fiecare pacient din România merită să aibă acces în timp util. Sunt onorat să mă alătur Comitetului Director ARPIM și mă angajez să lucrez alături de toți factorii interesați pentru a reduce decalajul dintre descoperirile științifice și accesul real al pacienților, contribuind totodată la un sistem de sănătate rezilient și pregătit pentru viitor, care să apropie România de media europeană în ceea ce privește rezultatele în sănătate”, a spus Buğra Kulak .

Fiind una dintre companiile lider în inovația în domeniul sănătății, Sanofi consideră că parteneriatele solide între industrie, autorități, profesioniștii din domeniul sănătății și organizațiile de pacienți sunt esențiale pentru construirea unui sistem de sănătate mai rezilient și pregătit pentru viitor. Prin reprezentarea sa în Board-ul ARPIM, compania va continua să contribuie la un dialog constructiv și la soluții bazate pe dovezi, care pot ajuta la accelerarea accesului la inovație pentru pacienții din România.