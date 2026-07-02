Plaja din România unde Marea Neagră e albastră ca-n Grecia. ”Este real?”/ ”Sigur nu e cu AI?” FOTO

foto: Plaja Tuzla și stațiunile de pe litoral

În România, există o plajă pe care mulți ar vrea să o țină doar pentru ei. Acolo unde merg cu un cort mic sau o umbrelă și trag aer până-n adâncul sufletului. Albastrul ireal și mândria că ”e a noastră” îi determină pe turiști să revină an de an.

”Este real?”, ”Sigur este ceva real, nu AI?” întreabă cei cărora nu le vină să creadă că Marea Neagră poate fi și așa frumoasă pe litoralul românesc. Un pic mai sălbatică, fără o mulțime de oameni în ea, fără comercial, fără reclame, fără șezlonguri înghesuite, aici marea nici măcar alge n-are. Doar câteva. Și da, pare ireal de frumoasă.

sursă foto: Plaja Tuzla și stațiunile de pe litoral

Se întâmplă la Tuzla, dovada vie că, acolo unde comercialul lasă loc naturii, ea ne mulțumește prin simplitate și frumusețe. Respectul pentru natură vine cu acest cadou în schimb:

sursă foto: Plaja Tuzla și stațiunile de pe litoral

Și o asemănăm cu Grecia, dar nu e întâmplător. Cunoaștem plajele frumoase și apa albastră a Greciei, dar să ne gândim puțin: ce fac ei diferit? Cam ce se întâmplă în Tuzla. Nu aglomerează plajele. Și acolo unde o fac, dispare și farmecul. Respectă natura chiar și unde amenajează o plajă cu șelonguri.

”De 6 ani consecutivi mergem la Tuzla”, ”Sigur (n.r. e real)! De 5 ani merg acolo!”, ”Noi am fost duminică si era la fel” scriu alți internauți care se bucură frecvent de ce le oferă această părticică a litoralului românesc.

Alții întreabă coordonatele GPS... Dar aici ajunge doar cine știe, se descurcă și află, căci nimeni nu le răspunde. Nimeni nu vrea mai mult decât este astăzi plaja din Tuzla, de fapt.

Voi aveți vreun loc frumos, un colț de Rai din România, pe care să-l dezvăluiți și altora, dar care, în același timp, ați vrea să rămână... secret?