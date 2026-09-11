Mănânci în mai puțin de 20 de minute, în fața calculatorului sau cu telefonul în mână? Un medic a explicat de ce e greșit

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Mâncatul în grabă, mai ales în fața calculatorului sau cu telefonul în mână, are efecte asupra sațietății și digestiei. Un medic a explicat de ce ritmul în care iei masa este la fel de important ca alimentele pe care le consumi.

Mesele luate pe fugă, în fața calculatorului sau cu telefonul în mână au devenit o obișnuință pentru multe persoane. Ritmul în care mănânci și lipsa unei pauze de masă reale pot influența cantitatea de alimente consumată, dar și modul în care organismul le digeră, potrivit 20minutos.es.

Dr. Andrea Reyes a vorbit despre acest subiect și a spus că este important să acorzi cel puțin 20 de minute mesei. Potrivit acesteia, nu este un moft, ci o modalitate de a-i oferi organismului timpul necesar pentru a activa mecanismele care reglează apetitul.

„Dacă mănânci în mai puțin de 20 de minute, cel mai probabil creierul tău nu a procesat încă semnalele de sațietate”, a spus dr. Andrea Reyes.

Potrivit medicului, digestia începe înainte ca alimentele să ajungă în stomac, iar mestecarea are un rol important în pregătirea hranei și transmiterea către creier a semnalelor legate de consumul alimentelor.

„Digestia începe cu mult înainte ca hrana să ajungă în stomac. De fiecare dată când mesteci, alimentele se amestecă cu saliva, ceea ce le ușurează digestia și oferă timp hormonilor precum CCK, GLP-1 și PYY să transmită creierului mesajul că ai mâncat suficient”, a explicat ea.

Acesta este motivul pentru care atunci când termini o farfurie în doar câteva minute, organismul nu a avut încă suficient timp pentru a activa complet mecanismul sățietății, ceea ce poate duce la consumul unei cantități mai mari de alimente decât este necesar.

Mâncatul pe fugă poate afecta confortul digestiv

Graba duce la supraalimentare, la înghițirea unei cantități mai mari de aer și la pătrunderea în intestin a unor alimente mai puțin mărunțite, ceea ce solicită mai mult sistemul digestiv.

Chiar dacă aceste efecte nu apar neapărat după o singură masă, consumul rapid de alimente, transformat într-un obicei zilnic, duce la apariția frecventă a disconfortului digestiv.

Vestea bună este că nu trebuie să urmezi o dietă specială pentru a începe să observi schimbări. În multe cazuri, este suficient să acorzi mai multă atenție modului în care mănânci.

„Mestecatul mai atent și mâncatul mai lent te pot ajuta să te simți sătul mai repede și să îți îmbunătățești digestia. Uneori, problema nu este ceea ce mănânci, ci viteza cu care o faci”, a spus dr. Andrea Reyes.

Gesturi simple, precum evitarea distragerilor la masă și lăsarea tacâmurilor jos între îmbucături, ajută organismul să proceseze mai bine alimentele consumate.