Nu mai pune leguma asta arsă în supă! Avertismentul experților despre toxina din farfurie / FOTO: magnific.com @pvproductions

Secretul unei supe bune stă în zarzavaturile alese cu grijă, însă o greșeală poate strica totul. Medicii de la Institutul Național de Sănătate Publică din Polonia avertizează că o legumă pregătită greșit înainte să ajungă în oală eliberează toxine periculoase și poate avea efecte dezastruoase asupra sănătății celor dragi.

Ingredientul-vedetă pe care mulți îl pun pe flacără până se înnegrește este ceapa. Lăsată să prindă o crustă neagră pentru a da culoare supei, leguma ajunge să contamineze întregul preparat. Baszar El-Helou, specialist în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică din Polonia (PZH – Institutul Național de Cercetare), explică mecanismul chimic ascuns din spatele acestui obicei, notează Fakt.

Rumenirea cepei, în special atunci când durează prea mult timp, duce la carbonizarea completă a straturilor exterioare. În clipa în care o astfel de legumă ajunge în oală, ea eliberează în supă compuși extrem de toxici, cel mai periculos fiind acrilamida. Acrilamida este o substanță chimică ce ia naștere atunci când alimentele sunt supuse unor temperaturi ridicate, de peste 120-150°C, prin coacere, prăjire sau ardere. Este același compus identificat adesea în chipsuri, cartofi prăjiți, pâine arsă, cafea sau biscuiți industriali.

Avertismentul medicilor: risc crescut de îmbolnăvire pentru orice vârstă

Pericolul nu este deloc de neglijat. Substanțele rezultate din arderea zaharurilor naturale din ceapă trec în lichidul fierbinte și ajung să fie consumate chiar și de copii. După cum arată reprezentanții Stației Sanitar-Epidemiologice din Szczecin (Polonia), acrilamida are un potențial dovedit de a crește riscul de apariție a cancerului la consumatori, indiferent de vârstă. Chiar dacă este greu de eliminat complet din toate alimentele gătite termic la temperaturi mari, reducerea nivelului său în mâncarea de zi cu zi depinde exclusiv de atenția cu care gătim acasă.

Nimeni nu trebuie să renunțe la gustul desăvârșit sau la aspectul unei ciorbe de pui sau de vită. Diferența dintre savoare și risc stă în tehnica de preparare.

Nutriționiștii recomandă o regulă de aur: dacă ai rumenit deja ceapa pe grătar sau pe aragaz, îndepărtează toate părțile negre și arse înainte să o lași în oală.

Alternativa mult mai sigură: spală foarte bine o ceapă întreagă și pune-o la fiert cu primul strat de foi galbene. Coaja curată lasă în mod natural o culoare galben-aurie impecabilă și un gust dulceag, fără să genereze toxine.

Regula generală din bucătărie: prăjește sau rumenește doar până la o nuanță aurie deschisă, niciodată maro închis sau neagră.

Dacă se respectă aceste detalii mărunte, supa rămâne exact ceea ce a fost întotdeauna: un remediu cald, hrănitor și cu adevărat vindecător pentru toată familia.