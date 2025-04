Ce a pățit un copil care mânca o pungă de chipsuri pe zi. Dr. Bogdan Pascu: Asta era plăcerea lui

Chipsurile sunt printre cele mai râvnite gustări de către copii, însă specialiștii trag un semnal de alarmă: consumul frecvent poate avea efecte negative asupra sănătății celor mici.

Crocante, sărate și intens aromate, chipsurile sunt create special pentru a stimula papilele gustative. Conțin grăsimi, sare și adesea aditivi care amplifică gustul, ceea ce le face irezistibile pentru copii. De aceea, nu e de mirare că cei mici cer frecvent astfel de produse, mai ales dacă sunt deja obișnuiți cu ele.

Medicii nutriționiști avertizează că un consum constant de chipsuri poate duce la probleme precum obezitatea infantilă, dezechilibre nutriționale și chiar dependență alimentară. În plus, unele sortimente conțin acrilamidă, o substanță potențial nocivă formată în timpul prăjirii la temperaturi înalte.

Ce s-a descoperit la un copil care mânca o pungă de chipsuri pe zi

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică, a dezvăluit ce s-a descoperit la un copil care mânca o pungă de chipsuri pe zi.

„Avem o creștere importantă la LDL și o scădere a HDL. Am văzut asta și la un copil normoponderal, care mânca o pungă de chipsuri pe zi. Asta era plăcerea lui și ajunsese la un colesterol mai mare decât al părinților lui. Am scos acel chips zilnic și am reușit să aducem colesterolul în 3-4 săptămâni”, a explicat dr. Bogdan Pascu medic endocrinologie pediatrică, în cadrul emisiunii "Doctor de bine" de la Pro TV.

Cât de periculoase sunt grăsimile trans din chipsuri

Unele chipsuri pot conține grăsimi trans artificiale, mai ales dacă sunt prăjite în uleiuri hidrogenate sau parțial hidrogenate. Totuși, în Uniunea Europeană, inclusiv în România, legislația limitează conținutul de grăsimi trans la maximum 2 grame per 100 de grame de grăsime totală în produsele alimentare. Chiar și așa, nu este obligatoriu ca aceste grăsimi să fie evidențiate clar pe etichete, ceea ce le face greu de identificat pentru consumatori. Medicul endocrinolog Bogdan Pascu a spus că vede în fiecare zi modificări în analizele copiilor, care arată prezența grăsimilor trans în alimentație

Grăsimile trans cresc colesterolul "rău" (LDL), scad colesterolul "bun" (HDL) și cresc riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și inflamații în organism.

