Noul desert viral de pe TikTok. Se face din pepene și devine cremos ca înghețata / video

Noul desert viral de pe TikTok. Se face din pepene și devine cremos ca înghețata / FOTO: captură video TikTok

Un desert neobișnuit din pepene galben congelat câștigă popularitate pe TikTok. Utilizatorii încearcă să reproducă acasă o rețetă, care are nevoie de doar câteva ingrediente: pepene galben, smântână dulce pentru frișcă și, opțional, lapte condensat. Ulterior, trendul s-a extins și la pepenele roșu.

Popularitatea rețetei vine din simplitatea ei, notează Tengrinews. Ai nevoie de puține ingrediente și de un blender obișnuit. Creatorii de conținut spun că, dacă respecți câțiva pași, obții un desert fin și cremos.

Creatorii recomandă să alegi un pepene galben foarte copt și dulce și să îl congelezi complet înainte de a-l pune în blender.

Cum prepari desertul viral din pepene galben

Ai nevoie de:

-pepene galben dulce și bine copt;

-smântână dulce pentru frișcă, cu un conținut de grăsime între 10 și 20%;

-lapte condensat, opțional.

Unii creatori recomandă și puțină miere, zahăr sau câteva picături de suc de lămâie, pentru a echilibra gustul.

Mod de preparare:

Curăță pepenele de coajă și semințe, apoi taie-l în bucăți mici.

Pune bucățile la congelator până când îngheață complet. Creatorii recomandă să le lași cel puțin opt ore sau peste noapte.

Pune pepenele congelat în blender și mixează-l până obții o compoziție fină.

Adaugă smântâna dulce rece și mixează din nou, până când desertul capătă o consistență cremoasă.

Dacă nu este suficient de dulce, poți adăuga puțin lapte condensat sau miere.

Dacă amestecul este prea moale, pune-l din nou la congelator pentru încă una sau două ore.

Desertul se poate consuma imediat sau se poate păstra într-un recipient închis ermetic, la congelator.

Ce trebuie să faci pentru o consistență cremoasă

Potrivit creatorilor care au popularizat rețeta, câteva detalii pot face diferența:

-alege un pepene galben foarte copt și dulce;

-congelează fructul cel puțin opt ore sau peste noapte;

-folosește smântână dulce rece, cu 10 până la 20% grăsime;

-adaugă puțin lapte condensat dacă pepenele nu este suficient de dulce.

Unii creatori recomandă să adaugi smântâna dulce treptat, pentru a controla mai ușor consistența desertului.

„Dacă îți place mai dulce, adaugă pur și simplu lapte condensat”, a spus un utilizator de pe rețelele sociale.

Un alt creator a oferit recomandări similare.

„Este incredibil de delicios. Un mic sfat: pepenele trebuie să fie foarte dulce, folosește smântână dulce cu 10 până la 20% grăsime și asigură-te că pepenele este bine congelat”, a transmis acesta.

Unii utilizatori spun că rețeta poate fi și mai simplă

Între timp, mulți utilizatori au venit cu propriile variante. Unii spun că procesul se poate simplifica. Ei recomandă să cureți și să tai fructul cubulețe, să îl congelezi complet, apoi să îl mixezi cu smântână dulce. Dacă este nevoie, desertul poate sta încă puțin la congelator.

„Doar taie pepenele, congelează-l, pune bucățile congelate în blender, adaugă lapte sau smântână dulce și gata”, „Care este problema dacă tai pepenele cubulețe, adaug smântână dulce și lapte condensat, mixez totul și apoi îl pun la congelator? Așa este mai simplu” și „De ce să muncești atât? Pune totul în blender și gata”, au scris utilizatorii în comentarii.

După pepenele galben, oamenii încearcă și varianta cu pepene roșu

După succesul rețetei cu pepene galben, au apărut pe TikTok și variante cu pepene roșu.

Metoda este aproape identică. Fructul se congelează, apoi se mixează cu smântână dulce rece. Dacă pepenele roșu nu este suficient de dulce, creatorii recomandă adăugarea unei cantități mici de lapte condensat sau miere.

„Asigură-te că pepenele galben și pepenele roșu sunt bine congelați, aproximativ 8 ore. Folosește lapte sau smântână dulce rece, dar smântâna dulce este mai bună. Toarn-o în cantități mici și amestecă. Dacă pepenele roșu este foarte dulce, este suficient așa, dar dacă nu, este mai bine să adaugi lapte condensat sau miere, după gust”, a recomandat un creator.

Rețeta a stârnit multe discuții pe rețelele sociale. Mulți utilizatori spun că vor să încerce desertul acasă.

„Uau, trebuie să încerc asta”, „Chiar vreau să îl încerc, mă întreb ce gust are” și „Fiica mea îmi cere mereu să îl fac”, au scris utilizatorii.

Unii au testat deja rețeta și spun că au fost mulțumiți de rezultat.

„L-am făcut cu smântână dulce și lapte condensat, este înghețată adevărată”, „A ieșit delicios” și „Cum de nu m-am gândit la asta mai devreme?”, au scris utilizatorii în comentarii.

Nu toată lumea a fost însă impresionată de acest trend. Unii au spus că desertul seamănă cu sorbetul sau șerbetul, iar alții nu au fost mulțumiți de gust.

„Felicitări, ați inventat șerbetul”, „Nu este doar un sorbet?” și „Nu este deloc gustos, are doar un gust simplu de pepene cu lapte”, au scris internauții.

Unii utilizatori au atras atenția și asupra costului ingredientelor. Aceștia spun că smântâna dulce și laptele condensat pot costa mai mult decât o înghețată gata preparată.

„Este mai simplu să cumperi o înghețată” și „Este mai ieftin să cumperi un kilogram de înghețată”, au comentat aceștia.

În ciuda părerilor împărțite, videoclipurile continuă să adune vizualizări, iar utilizatorii încearcă și alte variante. Rețeta poate fi adaptată și cu mango, banane, ananas, kiwi sau fructe de pădure.