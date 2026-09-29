Griș cu lapte. Rețeta simplă a Ginei Bradea

Cauți gustul curat și nostalgic al copilăriei, gata în doar zece minute? Această rețetă clasică de griș cu lapte este desertul ideal atunci când vrei ceva dulce, simplu și rapid.

Pentru mulți dintre noi, o porție de griș cu lapte te transportă direct în copilărie. Este desertul simplu și delicios pe care bunicii sau părinții ni-l pregăteau adesea. Spre deosebire de orezul cu lapte, grișul cu lapte cucerește prin textura sa fină, cremoasă.

Ingrediente necesare pentru grișul cu lapte

500 ml lapte

3 linguri de griș (aproximativ 50 g)

1-2 linguri zahăr (ajustați după gust)

1 plic zahăr vanilat (sau o linguriță de pastă de vanilie)

1 lingură plină unt sau smântână (pentru un plus de cremozitate)

un praf mic de sare

Cum se prepapară grișul cu lapte

Turnați laptele într-o cratiță și puneți-l pe foc. Adăugați praful de sare și aroma de vanilie. Amestecați din când în când, iar în momentul în care laptele dă în clocot, adăugați zahărul tos, în funcție de cât de dulce vă place desertul, potrivit Ginei Bradea care explică rețeta pas cu pas pe pofta-buna.com.

Reduceți intensitatea focului și turnați grișul treptat, „în ploaie”, amestecând energic cu un tel pentru a preveni formarea cocoloașelor. Adăugați untul sau smântâna. Acest ingredient simplu va transforma textura desertului, făcând-o extrem de fină și bogată.

Lăsați compoziția să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 5 minute, amestecând constant până când se îngroașă frumos. Când a obținut consistența potrivită, opriți focul.

Distribuiți grișul fierbinte în boluri. Pentru un contrast delicios, adăugați deasupra o lingură din dulceața sau gemul preferat înainte de a-l savura.

Secrete pentru o textură perfectă

Turnați grișul foarte încet, într-un fir subțire (în ploaie), în timp ce amestecați rapid cu un tel, nu cu lingura. Telul sparge instant micile aglomerări de griș.

Grișul continuă să se îngroașe semnificativ pe măsură ce se răcește. Opriți focul când compoziția are încă o textură curgătoare, similară cu o smântână fluidă.

Laptele se poate arde foarte ușor pe fundul cratiței. Folosiți o cratiță cu fund dublu și fierbeți desertul la foc mic, amestecând continuu.

Ce griș să alegi

Grișul clasic din grâu, alb și fin – Este exact grișul obișnuit pe care îl găsești în orice supermarket.

Nu cumpăra griș integral (este prea dur) și nici grișul cu particule mari/grosiere, pentru că va rămâne nisipos.

Ce lapte să cumperi

Lapte integral cu 3,5% grăsime – Este cel mai important secret pentru un griș reușit. Grăsimea din lapte îi dă consistența cremoasă și gustul plin.

Ce să eviți: Laptele degresat (de 1,5% sau mai mic), deoarece grișul va ieși apos, fad.