Rețeta de salam de biscuiți. Cum se prepară

Salam de biscuiți / FOTO: Pixabay

Dacă salamul de biscuiți îți amintește de copilărie, această rețeta te va ajuta să îți mai alini dorul. Până la urmă, cine poate refuza un desert atât de bun? Unde mai pui că se prepară și rapid.

Ingrediente necesare pentru salamul de biscuiți

1 kg de biscuiți simpli

250 g de margarină (sau unt)

400 ml de lapte dulce

5 linguri de zahăr tos

5 linguri de cacao pudră

esență de rom (după gust)

opțional: rahat tăiat cubulețe, stafide hidratate, fulgi de ciocolată sau nuci mărunțite

Cum se prepară salamul de biscuiți

Începe prin a mărunți biscuiții cu mâna în bucăți de dimensiuni medii, astfel încât desertul să aibă o textură frumoasă la secțiune. Pune-i într-un bol încăpător. Într-o crăticioară, amestecă laptele cu zahărul și pudra de cacao până când se dizolvă complet, scrie bucataras.ro. Adaugă margarina și pune vasul pe foc mic. Lasă compoziția pe aragaz doar până când margarina și zahărul s-au topit integral, apoi oprește focul și adaugă esența de rom.

Toarnă siropul cald peste biscuiți treptat, amestecând ușor. Este recomandat să adaugi lichidul în etape, pentru a te asigura că biscuiții îl absorb corect și compoziția nu devine prea moale. Tot acum poți încorpora ingredientele opționale (rahatul, stafidele sau ciocolata).

Împarte compoziția în trei porții egale. Pune fiecare parte pe câte o bucată de folie alimentară din plastic. Rulează strâns și modelează cu palmele sub formă de cilindru (baston). Pune cele trei rulouri la frigider pentru minimum 3-4 ore înainte de feliere, pentru a permite biscuiților să se înmoaie și compoziției să devină fermă.

Sfaturi pentru un salam de biscuiți perfect

Nu mărunți toți biscuiții la fel. Rupe 70% dintre ei în bucăți mai mari și macină restul de 30% sub formă de pesmet fin. Pudra de biscuiți va absorbi excesul de lichid și va lega compoziția.

Folosește biscuiți simpli. Evită biscuiții gata aromați sau extrem de dulci.

Toarnă siropul de cacao treptat. Dacă pui tot lichidul deodată, risți să obții o pastă prea moale. Compoziția finală trebuie să fie lipicioasă, dar fermă.

Lasă siropul să se răcească 2-3 minute înainte de a-l turna.

Folosește un unt cu peste 80% grăsime. Gustul va fi mult mai fin, mai cremos și mai bogat.

Pe lângă esența de rom, adaugă coajă rasă de portocală și un praf de sare în siropul cald.

Coace puțin în cuptor 100g de miez de nucă sau alune de pădure, mărunțește-le grosier și pune-le în compoziție.

Umezește ușor blatul de lucru înainte de a întinde folia de plastic; astfel, folia nu se va mai mișca în timp ce rulezi. Înainte de a strânge folia definitiv, poți presăra pe exteriorul salamului nucă de cocos răzuită, zahăr pudră sau cacao.

Folosește un cuțit bine ascuțit, trecut prin apă caldă și șters, pentru a obține felii curate, fără să sfărâmi marginile.