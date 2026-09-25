Zahărul pe care îl consumi fără să știi. Nutriționist: Nu cel pe care îl adaugi în cafea e problema

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Zahărul nu se găsește doar în dulciuri sau în cafeaua îndulcită, ci este prezent și în numeroase alimente pe care le consumi zilnic. Nutriționista Angela Quintas a spus că zahărul ascuns în alimente este mai problematic decât cel pe care îl adaugi în cafea.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, nutriționista Angela Quintas a explicat că reducerea zahărului adăugat nu este suficientă pentru o alimentație mai sănătoasă, pentru că acesta se găsește în numeroase alimente, uneori fără ca oamenii să-și dea seama.

Aceasta a atras atenția asupra zahărului ascuns în alimente, care de multe ori poate fi o problemă mai mare decât zahărul adăugat în cafea sau în alte alimente.

„Problema nu este zahărul pe care îl adăugăm în cafea, ci zahărul ascuns în alimente”, a spus nutriționista.

Potrivit nutriționistei, zahărul nu se găsește doar în cafea, ci și în alimente precum pâinea, sosurile, iaurturile și mezelurile, iar atunci când este consumat în cantități prea mari, zahărul este transformat de organism în grăsime printr-un proces numit lipogeneză.

„Atunci când consumi mai mult zahăr decât are nevoie organismul, acesta transformă zahărul respectiv în grăsime printr-un proces numit lipogeneză”, a spus aceasta.

„Nu vorbim doar despre zahărul pe care îl pui în cafea. Există zahăr ascuns în pâine, sosuri, iaurt și chiar în mezeluri”, a continuat nutriționista.

Zahărul adăugat nu se găsește doar în dulciuri

Zaharurile adăugate nu se găsesc în mod natural în alimente, ci sunt introduse în timpul fabricării, preparării sau ambalării. Cu toate că sunt asociate în special cu băuturile carbogazoase, sucurile și dulciurile, acestea sunt prezente în o mulțime de alte alimente.

Zaharurile adăugate se găsesc și în alimente în care nu te-ai aștepta să le găsești, cum ar fi pâinea feliată, iaurturile, sosurile și mâncărurile gata preparate. Ele pot fi prezente chiar și în gustările sărate.

Alimentele bogate în zaharuri adăugate au, de obicei, o valoare nutritivă redusă, iar consumul excesiv înlocuiește alimentele nutritive din dietă. Partea cea mai neplăcută este că zaharurile adăugate pot crește riscul unor probleme de sănătate - obezitate, diabet de tip 2, boala coronariană și alte tulburări metabolice.