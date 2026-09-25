7 greșeli frecvente la migrarea în cloud

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Migrarea în cloud poate aduce beneficii precum un plus de flexibilitate, acces la resurse scalabile și reducerea dependenței de echipamentele locale. Rezultatul depinde însă de planificarea realizată înaintea transferului.

Numeroase probleme pot apărea din deciziile luate înainte și după migrare. O aplicație mutată fără analizarea dependențelor poate înceta să comunice cu alte sisteme, iar resursele configurate greșit pot genera costuri mai mari decât cele estimate. Iată șapte greșeli care pot afecta bugetul, continuitatea și performanța proiectului.

1. Începi migrarea fără un inventar al aplicațiilor și datelor

O companie nu poate decide ce mută în cloud până când nu știe ce deține și cum sunt conectate componentele. Inventarul trebuie să includă aplicațiile, bazele de date, serverele, licențele, volumele de stocare și persoanele responsabile pentru fiecare sistem.

La fel de importantă este identificarea dependențelor. O aplicație aparent simplă poate prelua informații dintr-o bază de date locală, poate comunica cu un sistem financiar sau poate folosi un mecanism vechi de autentificare. Dacă una dintre aceste legături este omisă, există șansa ca serviciul să funcționeze doar parțial după transfer.

Înainte de migrare, sistemele trebuie grupate în funcție de importanță, sensibilitatea datelor și efectul unei eventuale întreruperi. Astfel poate fi stabilită ordinea transferului.

2. Presupui că toate aplicațiile trebuie migrate în același mod



Unele aplicații pot fi transferate cu modificări minime. Această abordare este numită frecvent rehosting. Alte aplicații trebuie adaptate sau reconstruite pentru a utiliza eficient resursele cloud. Există și situații în care păstrarea temporară a unui sistem în infrastructura existentă este mai potrivită.

Alegerea trebuie făcută separat pentru fiecare aplicație, după cost, performanță, cerințe de securitate și durata acceptată a întreruperii. Migrarea unui sistem vechi fără nicio modificare riscă să transfere în cloud inclusiv problemele sale de performanță și administrare.

3. Estimezi costul doar după capacitatea de procesare și stocare



Costul unei migrări include mai mult decât resursele principale: de exemplu, poate implica și cheltuieli ce țin de transferul datelor, licențe, copii de siguranță, conectivitate, monitorizare, suport sau perioada în care infrastructura veche și cea nouă funcționează în paralel.

Bugetul trebuie calculat folosind volumul de activitate și perioadele de vârf. După migrare, resursele nefolosite trebuie identificate, iar capacitatea trebuie ajustată periodic. Flexibilitatea cloudului produce economii numai dacă resursele sunt administrate, nu dacă rămân permanent configurate pentru cel mai mare nivel posibil de consum.

4. Muți toate sistemele simultan și nu pregătești o variantă de restaurare



O migrare realizată într-o singură etapă mărește numărul problemelor care pot apărea în același timp. O abordare graduală începe cu o aplicație cu risc redus, continuă cu validarea rezultatelor și folosește experiența obținută pentru etapele următoare.

Pentru fiecare etapă trebuie stabilit dinainte cum se verifică dacă transferul a reușit și în ce situații se revine la configurația anterioară. Testarea trebuie să confirme că aplicația funcționează, datele sunt complete, integrările și accesul utilizatorilor sunt păstrate, iar performanța este cea așteptată. Planul de restaurare trebuie să precizeze cine ia decizia și cum sunt readuse serviciile într-o stare funcțională.

Soluția potrivită trebuie aleasă după analiza aplicațiilor, a datelor și a cerințelor de continuitate. Dacă organizația ta are nevoie de sprijin în alegerea arhitecturii, un furnizor care oferă configurații cloud publice, private și hibride poate prelua partea tehnică a transferului, de la planificare până la monitorizarea de după lansare, cu suport disponibil permanent.

5. Presupui că furnizorul preia întreaga responsabilitate pentru securitate



Furnizorul protejează infrastructura pe care operează, dar compania ta menține responsabilități legate de conturile utilizatorilor, permisiuni, configurarea aplicațiilor și modul în care sunt protejate datele. Limitele exacte diferă în funcție de serviciul ales și trebuie clarificate prin contract și documentație.

Înainte de transfer trebuie stabilit cine gestionează identitățile, actualizările, criptarea, jurnalele de activitate și răspunsul la incidente.Compania trebuie să verifice și unde sunt stocate datele, cine le poate accesa și care sunt cerințele legale sau contractuale ce se aplică. Faptul că datele sunt în cloud nu elimină obligațiile privind protecția lor.

6. Consideri că migrarea înlocuiește backupul și planul de recuperare



Disponibilitatea infrastructurii cloud nu protejează automat compania împotriva ștergerii accidentale, configurării greșite, compromiterii unui cont sau coruperii datelor. Copiile de siguranță pot fi realizate automat și stocate într-o locație separată, conform unui plan, și trebuie testate prin restaurări periodice.

Planul de recuperare trebuie să precizeze ce sisteme sunt prioritare, cât timp pot rămâne indisponibile și cât de multe date pot fi pierdute între ultima copie și incident. Aceste obiective influențează arhitectura, frecvența copiilor și costul soluției. O copie care nu poate fi restaurată în timpul stabilit nu îndeplinește scopul planului.

7. Închei proiectul imediat după transfer



Migrarea nu se termină când ultima aplicație a fost pornită în cloud. În primele săptămâni trebuie urmărite performanța, costurile, erorile, capacitatea utilizată și incidentele raportate de angajați sau clienți.

Echipele au nevoie de proceduri actualizate și de instruire pentru noile instrumente. Trebuie stabilit cine aprobă resurse suplimentare, cine urmărește cheltuielile și cine intervine dacă serviciile nu respectă parametrii agreați. Fără aceste responsabilități, mediul cloud poate deveni treptat mai scump și mai dificil de administrat.

O migrare în cloud reușită începe cu inventarierea sistemelor, continuă cu transferul gradual și rămâne sub monitorizare după lansare. Planificarea costurilor, securității, copiilor de siguranță și responsabilităților operaționale reduce riscul întreruperilor și permite companiei să folosească resursele cloud în funcție de nevoile sale.