„De mâine, benzina și motorina se pot scumpi”. Bogdan Ivan acuză PNL că a blocat prelungirea plafonării

Alimentare carburant. Sursa foto: Pexels

Fostul ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, acuză PNL că a blocat prelungirea accizei reduse la carburanți, care expiră, marți 30 iunie. Practic, de la 1 iulie, prețurile la pompă ar putea crește.

Fostul ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că PNL că a blocat prelungirea accizei reduse la carburanți. Plafonarea expiră marți, 30 iunie.

Totodată, Bogdan Ivan a propus prelungirea plafonării până în data de 30 noiembrie, depunând la Parlament, o inițiativă legislativă în acest sens, potrivit căreia se extinde perioada în care rămâne valabilă acciza scăzută cu 36 de bani la litrul de motorină standard.

Bogdan Ivan: "De mâine, benzina și motorina se pot scumpi"

"De mâine, benzina și motorina se pot scumpi. Mulțumiți PNL! Astăzi, în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților.

După ce am primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende Șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă.

Prin această decizie, PNL a blocat practic adoptarea actului normativ prin care situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere era prelungită până la 30 noiembrie 2026, iar limitarea adaosului comercial la benzină și motorină continua în aceeași perioadă.

Asta după ce, ieri, împreună cu liderul deputaților PSD, Ovidiu Popa, am depus amendamentele necesare pentru ca aceste măsuri să nu se oprească la 30 iunie, ci să continue până la 30 noiembrie 2026, ca măsură de protecție în fața unor noi creșteri de preț.

Din păcate, nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român care alimentează", a scris Bogdan Ivan, pe o rețea socială.

Carburanții ar putea crește cu 50 de bani pe litru de la 1 iulie, avertizează FORT

Anterior, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a cerut Guvernului și Parlamentului prelungirea cu trei luni a măsurilor de scădere a costurilor la motorină, până la data de 30 septembrie 2026, avertizând cu privire la posibile creșteri a prețurilor și a presiunilor inflaționiste.

Conform organizației, eliminarea acestor măsuri de la 1 iulie favoriza o creștere imediată a prețului combustibililor cu cel puțin 50 de bani pe litru, având efect direct asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor de la raft.

Plafonarea adaosului comercial la carburanți, decisă prin OUG pe 26 martie 2026

Guvernul a decis pe 26 martie 2026, printr-o Ordonanță de urgență plafonarea adaosului comercial la carburanți și alte măsuri de intervenție pe piață. Actul normativ a intrat în vigoare pentru 1 aprilie – 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire.



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