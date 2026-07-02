Bogdan Chirieac, „enervat” de Robert Negoiță, în platoul DC NEWS: „Sunt invidios!”

Analistul Bogdan Chirieac (s) și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (d), în platoul DCNews

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a spus lui Robert Negoiță, invitat la DCNews, că diferențele dintre Sectorul 1 și Sectorul 3 sunt atât de mari încât par „țări diferite”, mărturisind că îl „enervează” cât de bine arată sectorul administrat de el.

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a spus lui Robert Negoiță că îl „enervează” cât de bine arată Sectorul 3, comparându-l cu Sectorul 1, afirmând că diferențele sunt evidente.

Bogdan Chirieac: Sectorul 1 și 3, „țări diferite”

„Sectoarele 3 și 4 din Capitală - împreună cu prietenul dvs. Daniel Băluță - sunt un alt oraș. Iar dumneavoastră sunteți reperul cu Sectorul 3. Îi invidiez pe locuitorii din Sectorul 3... Eu locuiesc în Sectorul 1 și suntem departe, suntem în țări diferite!

Când merg cu mașina și văd Sectorul 3... Mă enervați cumplit pentru chestiunea asta! V-am propus să candidați la Sectorul 1, dar n-ați vrut. V-am propus să candidați la Primăria Generală - n-ați vrut - fapt pentru care 'vă urăsc' sincer, dar și țin la dvs. din alte motive”, i-a spus analistul politic Bogdan Chirieac lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei.

Robert Negoiță: Concurența generează performanță

Primarul Sectorului 3 a explicat că administrarea Capitalei prin primării de sectoare este un lucru benefic pentru un oraș atât de mare, iar concurența dintre ele face ca Bucureștiul să evolueze și mai mult.

„Faptul că avem sectoare e cea mai bună formulă pe care o văd eu în acest moment pentru oraș. În primul rând, pentru că acest oraș este mult prea mare să poată fi administrat de o singură entitate. S-a făcut un referendum, într-un moment ales într-un mod ticălos, din perspectiva mea. O singură entitate, indiferent cine e, să gestioneze un oraș ca Bucureștiul, mi se pare că e nerealist. În al doilea rând, cu cât e decizia mai aproape de cetățeni, cu cât este mai bine. Și acesta e trendul în toată lumea civilizată - și care se numește descentralizare și subsidiaritate. Primăria de sector e mult mai aproape decât Primăria Generală.

Și un alt mare avantaj este faptul că există concurență. Dacă ai centraliza, nu ai ce să compari. În momentul când ai concurență, pot spune trei că nu se poate, dar vine altul, al patrulea, care arată că se poate și toți ceilalți n-au decât să învețe și să urmeze exemplul. Un sector poate fi performant pe trei domenii, iar altul să fie performant pe alt domeniu. Și așa învățăm unii de la alții, așa putem să experimentăm. Concurența generează performanță”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, la DCNews.



