Bolojan pune condiția pentru alegeri anticipate. Ce spune despre soluția premier - Sorin Grindeanu

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Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, susţine că partidul pe care îl conduce nu va bloca organizarea alegerilor anticipate, însă cu o condiție.

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că partidul său (PNL) nu va bloca organizarea alegerilor anticipate, dacă nu se găseşte "o soluţie rezonabilă pentru a debloca" actualul impas politic.

Ilie Bolojan a declarat marţi seară, într-o emisiune la TVR 1, că este rezervat despre organizarea de alegeri parlamentare anticipate, dar a subliniat că, dacă se va ajunge acolo, PNL nu va pune piedici acestui demers.

Ilie Bolojan: Personal sunt rezervat că se va ajunge la alegeri anticipate

"În momentul de faţă, nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vizavi de faptul că preşedintele României poate convoca alegeri anticipate. Nu am mai avut astfel de situaţii în România. Avem şi nişte complicaţii parlamentare legale de legislaţia pentru a organiza astfel de alegeri într-o situaţie de tipul acesta. Personal sunt rezervat că se va ajunge acolo, dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dacă nu se găseşte o soluţie rezonabilă pentru a debloca lucrurile", a declarat Ilie Bolojan.

Ce spune Bolojan despre Sorin Grindeanu - premier

Ilie Bolojan a făcut mai multe afirmații, la postul TV citat, printre care și cum se înțelege cu președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu.

El a zis că PNL ar putea susţine pentru funcţia de premier un alt reprezentant al PSD, dar fără ca formaţiunea pe care o conduce să intre la guvernare alături PSD.

"Am căutat întotdeauna cu toţii liderii de partid, indiferent că erau în coaliţie, să nu erau în coaliţie, cu toţii liderii parlamentari să am o relaţie civilizată. Şi asta încerc să am. Sunt însă relaţii de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt uşor de construit şi care se năruiesc atunci când nu-ţi mai respecţi înţelegerile şi când nu-ţi respecţi partenerii, dar caut să am relaţii civilizate cu toţi liderii politici. PNL a dat un vot pe tema asta la ultima şedinţă că nu îl va susţine pe domnul Grindeanu. (...) Nu am dat un vot legat de a nu susţine niciun lider PSD. Votul, care este dat principial, este că nu vom mai face o coaliţie cu PSD. O formulă de deblocare se poate găsi în anumite condiţii şi cred că trebuie să vedem care sunt condiţiile pe care le putem identifica pentru a debloca lucrurile. Trebuie să lucrăm la asta. Avem o obligaţie pentru România", a zis Ilie Bolojan.

Cât va dura mandatul mandatul guvernului interimar

Chestionat cât crede că va dura mandatul guvernului minoritar, Bolojan a răspuns: "Cu cât s-ar rezolva mai repede situaţia, cu atât ar fi mai bine. Asta este părerea mea, dar nu pot să fac eu astăzi o predicţie, cât poate să dureze. Două-trei săptămâni, poate să dureze două luni de zile. Aici nu depind de lucrurile de mine. Sper să nu se ajungă până la toamnă".

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