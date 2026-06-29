Blocajul politic se adâncește. Siegfried Mureșan, mesaj pentru PSD și Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan, varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Crește tensiunea între PSD și PNL, după cel mai recent mesaj transmis de Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier.

Vicepreședintele liberal Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a criticat PSD într-un mesaj transmis luni dimineață.

Siegfried Mureșan: „Sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, PSD a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13”

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe Uniunea Europeană nu va uita că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”, a scris Siefgried Mureșan, luni, într-o postare pe Facebook.

Mureșan: Sorin Grindeanu, „incapabil să câștige încrederea pentru România”

Acesta a adăugat că premierul propus de PSD pentru funcția de premier a fost ministru în Guvernul Ciolacu, când s-a înregistrat „un deficit de 9.3%”, și că președintele PSD „va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”.

Mai mult, Mureșan a spus că „un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR și fuga de reforme”.

Europarlamentarul PNL a mai punctat, în postarea de pe rețelele de socializare, că „încrederea a fost recâștigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa și și-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat și integral”.

Partidele fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit, vineri, la Palatul Cotroceni, unde au discutat cu președintele Nicușor Dan. Nici după negocierile de săptămâna trecută formațiunile politice nu au ajuns la un consens, în timp ce parlamentarii se pregătesc, de miercuri, să intre în vacanță.

Citește și: Traian Băsescu: În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea