Condițiile lui Miruță (USR) pentru a vota un guvern monocolor PSD

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Radu Miruță a declarat vineri seară că USR este dispus să susțină un viitor guvern monocolor al PSD, însă doar în anumite condiții.

Potrivit acestuia, scenariul propus de USR presupune ca actuala coaliție formată din PNL, USR și UDMR să continue guvernarea în prima parte a mandatului, iar Partidul Social Democrat să preia executivul în a doua parte a perioadei, până la alegerile din 2028.

„Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze PSD. Ca să ai un guvern și să ai un armistițiu, trebuie să ai încredere. Încredere în PSD nu mai există, pentru că înțelegerea de care s-ar putea vorbi, cu un acord, este ceva ce tocmai a fost încălcat și este cauza pentru care am ajuns astăzi aici. Au mai fost partide la masă, au mai semnat un acord pe care PSD nu l-a respectat și a depus moțiune împotriva partenerilor alături de care semnase acel acord. Acesta este motivul pentru care noi spunem nu mai avem încredere în PSD, facem un armistițiu pentru că țara are nevoie de guvern, dar pentru că nu avem încredere în PSD, noi suntem cei care continuăm guvernarea, fiindcă oricum suntem în aceste situații, în instituțiile guvernamentale.

Noi ne-am demonstrat seriozitatea și nu există niciun dubiu cum că în a doua parte nu ar continua PSD, încă un argument suplimentar, pentru că se tot vorbește de stabilitate, de a nu mai perturba instituțiile statului. Dacă ar începe PSD prima oară, cum solicită, practic ar fi o bulversare acum, că cei care sunt acuma s-ar da la o parte și ar mai putea fi o bulversare când PSD ar înceta mandatul și s-ar întoarce cei care sunt acum.

Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid care, vă repet, este cauza pentru care s-a ajuns acum aici și care nu mai reprezintă încredere”, a declarat Radu Miruță la Digi 24.

Ce spune despre scenariul unui guvern fără USR

Întrebat despre varianta unui executiv fără participarea USR, idee lansată de liderul UDMR Kelemen Hunor, Radu Miruță a susținut că, în prezent, nu vede această opțiune ca fiind una realistă.

„Dacă PNL ar fi de acord, nu s-ar mai pune problema să fie nevoie nici de UDMR, poate nici de USR. Deocamdată, PNL s-a sincronizat cu USR. Eu cred că România, după 30 de ani de jocuri din astea politice, are nevoie de încredere. Oamenii au nevoie să fie convinși că atunci când un politician spune ceva, se și întâmplă în politic”, a declarat ministrul interimar.

Radu Miruță a precizat că poziția exprimată aparține USR și că nu poate vorbi în numele PNL.

„Eu vă spun doar despre USR, că nu pot să vă spun despre PNL. USR nu are încredere în PSD și nu consideră că este legitimitate ca după ce PSD a răsturnat toată funcționarea guvernului, să preia singur, monocolor, prima tură de guvernare a acestei țări. Noi suntem cei care am propus în spațiu public această soluție cu împărțirea perioadei la doi, de acum până la alegeri, cu mențiunea că nu există niciun argument pentru care să fie PSD cel care începe. Soluția este acceptarea împărțirii perioadei între cele două blocuri, cu continuarea în prima perioadă de către cei care sunt acum acolo”, a concluzionat Radu Miruță.