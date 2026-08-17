Parlamentarii, la vot online, dar imposibil de adus din vacanță. Grindeanu, nou termen pentru formarea unui Guvern: E prea puțină lume în Parlament

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu mută momentul decisiv pentru formarea Guvernului. Liderul PSD recunoaște că, în acest moment, nu are cele 233 de voturi necesare pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan o majoritate, iar vacanța parlamentară face improbabil un vot înainte de această dată.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut astăzi noi declarații de presă despre posibilitatea formării unui Guvern. Acesta a anunțat un nou termen, de la care șansele cresc, respectiv 1 septembrie. Inițial, atât Sorin Grindeanu, cât și alți lideri politici vorbeau despre posibilitatea deschiderii negocierilor după 15 august. Dar se pare că 15 august ne-a luat prin surprindere și un termen și mai realist este după 1 septembrie. Și nimeni nu spune că vom avea Guvern după 1 septembrie, ci că vom avea mai multe șanse.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi, cât de poate de limpede, că nu are, în acest moment, susținerea minimă necesară pentru formarea unui nou Executiv, nu are acele 233 de voturi pe care să le pună pe masa președintelui Nicușor Dan.

”După cum vedeți, e foarte puțină lume în Parlament”

”De joi, până astăzi, nu s-a întâmplat nimic. După cum vedeţi, e foarte puţină lume în Parlament. Rămân la ceea ce vă tot spun de vreo două săptămâni, că în jurul datei de 1 septembrie, probabil, lucrurile vor fi mai clare. Până atunci, vedeţi că sunt preocupări, şi pentru asta le mulţumesc parlamentarilor, chiar dacă sunt prezenţi fizic sau online, că în aceste săptămâni au fost cât se poate de receptivi şi au reuşit prin Parlament să trecem nu doar legi care ţin de PNRR şi de a absorbi cât mai mulţi bani din PNRR, ci şi legi care sunt esenţiale pentru români. Şi chiar săptămâna trecută au trecut câteva în Cameră şi ştiu că e convocată sesiune extraordinară la Senat, de asemenea pentru legi care nu sunt parte a PNRR-ului, dar sunt importante”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă, făcută astăzi, 17 august.

Citește și: Când va pleca Ilie Bolojan din Guvern. Bogdan Chirieac vine cu un nume cu ”șanse mari” și cu singura soluție în fața blocajului de la Palatul Victoria



”Am fost optimist”

Cu privire la termenul de 15 august, Sorin Grindeanu recunoaște: ”Am fost optimist. Cred că 1 septembrie, fiindcă vedeţi, e 17 august, prea puţină lume e prin Parlament”.

”Un guvern în forma în care pare că se cristalizează, ori în jurul PSD-ului, ori în jurul PNL-ului, USR-ului, ar fi un guvern care ar trece la limită” mai spune el.

”E foarte dificil” ca parlamentarii să vină, fizic, din vacanță

”Aşa cum ştiţi, nu se poate vota online un guvern, trebuie prezenţă fizică. Este evident că în perioada aceasta, chiar dacă parlamentarii au fost prezenţi, unii fizic, unii online, e dificil, foarte dificil să ai, într-un scenariu de acest tip, un succes, având vacanţă parlamentară, şi atunci, de aceea cred că după 1 septembrie şansele de a avea un guvern sunt mult mai mari", a explicat liderul PSD.

Întrebat dacă are 233 de voturi pe care să le pună în faţă preşedintelui, Sorin Grindeanu a răspuns ”astăzi, nu".

Citește și: ”Am semnat acorduri cu două grupuri parlamentare”. Sorin Grindeanu, la un pas să dea următorul Guvern: ”La limită”

