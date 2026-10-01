Nicușor Dan, prezent joi la festivitatea de deschidere a anului universitar, la Facultatea de Istorie, UB / FOTO: DC News / Tudor Curtifan

Președintele Nicușor Dan participă, joi, 1 octombrie 2026, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027, la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Evenimentul de deschiderea a anului universitar 2026 - 2027 va începe la ora 09:45 și va avea loc la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Reamintim că președintele Nicușor Dan abia s-a întors dintr-o vizită oficială în Cehia, unde s-a întâlnit atât cu președintele, cât și cu premierul, Andrei Babis.

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