Eugen Tomac explică de ce Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei: Când va decide să participe, va participa

Eugen Tomac (s) și Nicușor Dan (d) Sursa: Agerpres

Absența președintelui Nicușor Dan de la ceremoniile organizate de Ziua Marinei a ridicat întrebări, mai ales că șeful statului nu a participat nici în acest an la evenimentul de la Constanța. Eugen Tomac, consilier prezidențial, a explicat luni că Administrația Prezidențială a avut reprezentanți la ceremonii și a subliniat implicarea președintelui în problemele care țin de securitatea la Marea Neagră și de modernizarea Forțelor Navale Române.

Întrebat de ce Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile dedicate Zilei Marinei, Eugen Tomac a spus că președintele acordă o atenție importantă Forțelor Navale și a amintit vizita făcută anul acesta la șantierul naval din Istanbul. Acolo, Nicușor Dan a participat, alături de președintele Turciei, la ceremonia în cadrul căreia România a primit corveta „Contraamiral Augustin Roman”.

„A fost reprezentată Administrația Prezidențială inclusiv la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Marinei, prin consilierul prezidențial Marius Lazurcă, care are și rang de ministru. Marea Neagră este foarte importantă pentru noi, pentru securitatea europeană, nu doar pentru România și, evident, că pentru președinte este important să facem mai mult pentru a spori securitatea.

Subliniez din nou, Marea Neagră este locul în care începe importanta responsabilitate a noastră în ceea ce privește asigurarea securității europene și vom continua să acționăm în această direcție, pentru că ne știm rolul, dar Marea Neagră mai înseamnă: și comerț, și energie, și conectivitate. Și pentru președinte, prioritățile ce țin de securitate la Marea Neagră sunt fundamentale”, a declarat Eugen Tomac la Digi24.

CITEȘTE ȘI: Unde ar fi trebuit să fie, de fapt, Ilie Bolojan de Ziua Marinei

De ce nu a mers Nicușor Dan la Constanța

Întrebat dacă prezența personală a președintelui la Constanța ar fi transmis un mesaj mai puternic, Eugen Tomac a arătat că la ceremonii au participat reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Apărării și Administrației Prezidențiale.

„A participat șeful Guvernului, a fost ministrul Apărării, a fost consilierul prezidențial pentru securitate. Considerăm că atunci când președintele va decide să participe și la evenimente ce țin de ceremonie, organizate cu prilejul unor festivități importante, va participa. De altfel, președintele participă la toate evenimentele importante care pun în valoare simbolurile naționale, cum este Ziua Națională, cum este ziua de 24 ianuarie. Deci, președintele tratează cu maxim respect simbolurile naționale și, inclusiv, așa cum am spus, este implicat pentru modernizarea și dotarea Forțelor Navale Române”, a mai spus Eugen Tomac.

Unde a fost Nicuşor Dan de Ziua Marinei?

Preşedintele a fost la Mănăstirea Dejani, aflată lângă Făgăraş, localitatea natală a lui Nicuşor Dan.

În mesajul transmis de Ziua Marinei Române, citit la manifestările de la Constanţa de către consilierul prezidenţial Marius Lazurca, şeful statului a subliniat că o armată modernă „se construieşte prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituţiilor statului, indiferent de configuraţia politică a momentului”.

„Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană ne oferă cea mai puternică platformă de securitate din istorie, dar această apartenenţă presupune deopotrivă responsabilitate şi implicare. România este astăzi un stat care contribuie la securitatea flancului estic, la protejarea libertăţii de navigaţie şi la consolidarea stabilităţii într-o regiune în care riscurile militare şi ameninţările hibride se manifestă cu o intensitate fără precedent. Acest rol semnificativ, asumat şi exercitat consecvent, nu ar fi posibil fără profesionalismul Forţelor Navale Române. Angajamentele necesită, desigur, investiţii. Modernizarea Forţelor Navale, fie că vorbim de reînnoirea flotei, de capacităţile de deminare sau de capabilităţile de supraveghere şi protecţie a infrastructurii maritime, rămâne o prioritate, dincolo de ciclurile electorale sau de dezbaterile din prezent. O armată modernă se construieşte prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituţiilor statului, indiferent de configuraţia politică a momentului”, a precizat şeful statului.

El a adăugat că va pleda pentru un nivel susţinut de alocări, pentru dezvoltarea capabilităţilor de apărare şi pentru modernizarea forţelor navale române, astfel încât acestea să fie pregătite să răspundă adecvat provocărilor actuale de şi viitoare.

„În egală măsură, este prioritar pentru mine ca aceste investiţii să sprijine industria românească şi să contribuie la dezvoltarea economiei naţionale”, a punctat Nicuşor Dan.

Acesta a arătat că, în ultimii ani, Marea Neagră a devenit "o zonă crucială pentru securitatea Europei".

„Aici se intersectează interese strategice majore, rute comerciale esenţiale, infrastructuri energetice critice şi competiţia dintre modele de guvernanţă şi viziuni cu privire la ordinea internaţională. Războiul declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei a făcut această realitate imposibil de ignorat. Geografia nu s-a schimbat niciodată, dar s-a modificat radical felul în care suntem obligaţi să o înţelegem. Pentru noi, toate acestea nu reprezintă simple revoluţii regionale, ci ne privesc direct, fiindcă Marea Neagră a devenit locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre faţă de securitatea europeană, un spaţiu în care România îşi afirmă interesele strategice şi îşi proiectează viitorul. În acest context, ţara noastră îşi consolidează permanent capacitatea de apărare şi descurajare”, a mai spus Dan.

Anul trecut, preşedintele Nicuşor Dan a mers la Mănăstirea Brâncoveanu de Sf. Maria, şi aceasta aflată la mică distanţă de Făgăraş.