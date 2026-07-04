4 iulie, Ziua Independenței SUA. Ce mesaje transmit liderii politici din România. Ilie Bolojan: Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre / update

4 iulie, Ziua Independenței SUA. Ce mesaje transmit liderii politici din România / FOTO: magnific.com @kossovskiy

Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, sărbătorită pe 4 iulie, este marcată și în România prin mesaje transmise de liderii politici și de reprezentanții instituțiilor statului, care evidențiază importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.

DC News va transmite, pe parcursul zilei, cele mai importante declarații și mesaje transmise de liderii politici români cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, pe măsură ce acestea vor fi publicate.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a afirmat că Statele Unite rămân un reper al democrației și a transmis urări cu ocazia Zilei Independenței.

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și și-a exprimat încrederea în viitorul relației dintre cele două țări.

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj de Ziua Statelor Unite ale Americii, în care a vorbit despre rolul SUA în promovarea libertății, democrației și statului de drept.

Cătălin Predoiu a povestit care a fost prima sa interacţiune cu politica americană de la cel mai înalt nivel.

ORA 12:30. Cătălin Predoiu: Noua administrație a SUA „lucrează” în lume prin două „linii de înaltă tensiune”

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, povesteşte, într-un mesaj dedicat celebrării a 250 de ani de Independenţă a SUA, care a fost prima sa interacţiune cu politica americană de la cel mai înalt nivel.

„Prima mea interacțiune reală cu politica americană s-a petrecut în 2009, când am participat la Washington, în calitate de invitat, la o reuniune pe teme de strategii de viitor, într-un format din care făceau parte Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Bob Dole, Joe Lieberman, Strobe Talbott, amiralul de patru stele Mike Mullen, pe atunci președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore.

Cele 8 ore de discuții petrecute în jurul acelei mese de lucru, fără nici cea mai mică preocupare pentru un protocol sclipitor, m-au educat despre politica internațională și jocul puterilor globale mai mult decât tot ce citisem în prealabil pe această temă”, spune Predoiu.

Citiți întreaga declarație pe DC News!

ORA 12:25. Ciprian Ciucu: Fie ca libertatea, democrația și prosperitatea să rămână valorile care ne unesc

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a transmis și el un mesaj în care vorbește despre rolul SUA în promovarea libertății, democrației și statului de drept.

„Astăzi este Ziua Statelor Unite ale Americii și este momentul potrivit să recunoaștem meritele unei națiuni puternice care a schimbat lumea în bine, inclusiv partea noastră de lume.

De-a lungul timpului, SUA au fost unul dintre cei mai puternici apărători ai libertății, ai democrației liberale și ai statului de drept. Au demonstrat că o societate poate deveni puternică și prosperă atunci când își întemeiază viitorul pe libertatea oamenilor, pe inițiativă și pe respectarea regulilor.

Lumea liberă de astăzi datorează enorm contribuției americane. Iar România știe cât de importante sunt prietenia și parteneriatul cu Statele Unite.

La mulți ani, America! La mulți ani tuturor americanilor! Fie ca libertatea, democrația și prosperitatea să rămână valorile care ne unesc”, a transmis primarul Capitalei.

ORA: 11:30. Ilie Bolojan: Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis și el un mesaj pe Facebook de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii:

„Astăzi, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, celebrăm națiunea care a influențat semnificativ evoluția lumii moderne.

De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse.

Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre.

Mulțumesc militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României.

Mulțumesc diplomaților și tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre țările noastre.

Mulțumesc companiilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani.

Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre.

La mulți ani, Statele Unite ale Americii!

La mulți ani prieteniei româno-americane! NATO transformă Ankara. Panouri uriașe ascund cartierele sărace, iar locuitorii acuză că orașul a devenit „o închisoare în aer liber”, a scris Ilie Bolojan.

Ora 10:15. Grindeanu: Statele Unite ale Americii rămân un reper al democraţiei

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii în care arată că această ţară rămâne un reper al democraţiei, la 250 de ani de la înfiinţare.

„Statele Unite ale Americii rămân un reper al democraţiei! La 250 de ani de la înfiinţare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eşalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice. La mulţi ani America! Happy Independence Day!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

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Declaraţia de Independenţă a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de preşedinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua naţională a Statelor Unite ale Americii.