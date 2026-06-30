Gabriela Firea anunță o premieră importantă la nivelul UE: Se recunoaște legătura dintre fertilitate și declinul demografic

Gabriela Firea, europarlamentar român. Foto: Crișan Andreescu

Europarlamentara Gabriela Firea anunță că Uniunea Europeană recunoaște legătura dintre scăderea fertilității și provocările demografice. Aceasta indică, totodată, surse de finanțare pentru sprijinirea cuplurilor infertile.

Comisia Europeană recunoaște oficial și concret legătura dintre fertilitate și provocările demografice ale Uniunii Europene, a transmis, marți, europarlamentara Gabriela Firea.

„Premieră importantă! Am primit răspuns la întrebările prin care întrebăm ce face Executivul European pentru a sprijin cuplurile care se luptă cu infertilitatea. 'Provocările demografice generate de scăderea ratelor fertilității constituie un fenomen complex cu rădăcini socio-economice profunde'! Pe scurt, Comisia Europeană recunoaște ce încercăm să explicăm noi de câțiva ani: scăderea natalității provoacă un dezechilibru în societate”, a scris Gabriela Firea, într-o postare pe rețelele de socializare.

Totodată, Executivul European a indicat de unde pot veni fonduri nerambursabile pentru a sprijini cuplurile infertile, care sunt mecanismele de finanțare care pot fi accesate de statele membre, se arată în răspunsul oficial semnat de Olivér Várhelyi, comisar european pentru Sănătate și Siguranță Alimentară.

Mecanisme de finanțare europene pentru sprijinirea fertilității

Fondul Social European+, care permite accesul la tratamente pentru a trata infertilitatea pentru persoanele aflate în situații vulnerabile;

Fondul European de Dezvoltare Regională, prin care se pot finanța investiții în infrastructura de sănătate;

Programul EU4Health finanțează acțiuni referitoare la sănătatea reproductivă, cum ar fi infecțiile cu transmitere sexuală, care pot fi o cauză majoră a infertilității;

Programul Orizont Europa oferă finanțare pentru proiecte de cercetare și inovare inițiate de organizațiile private și publice din statele membre;

Fondul European pentru Competitivitate, propus pentru viitorul cadru financiar

2028-2034, va acorda o atenție deosebită, deci și fonduri pe măsură, prevenirii bolilor pe tot parcursul vieții, inclusiv în domeniul sănătății reproductive.

„În calitatea mea de membru al Comisiei FEMM din Parlamentul European, am depus amendamente prin care solicit ca femeile și cuplurile diagnosticate cu infertilitate să fie recunoscute drept persoane aflate în situații vulnerabile, astfel încât România și celelalte state membre UE să poată accesa mai ușor și pentru o categorie mai mare a populației resursele financiare puse la dispoziție prin Fondul Social European+.

În România, cuplurile infertile pot obține un sprijin financiar de 15.000 de lei, prin programul pe care l-am inițiat ca ministru al Familiei și este derulat acum prin fondurile deblocate de colegii mei care au condus Ministerul Muncii și Familiei. Din păcate, finanțarea programului FIV prin fonduri europene a fost abandonată la nivel de proiect”, a mai transmis Gabriela Firea.