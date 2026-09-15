O instanță din Paris îi acordă lui Kim Kardashian 1 euro despăgubiri pentru jaful din 2016

Kim Kardashian. Sursa foto: Captură de ecran Kim Kardashian, X

O instanță din Paris i-a acordat, marți, lui Kim Kardashian suma de 1 euro drept despăgubiri pentru faptul că a fost victima unui jaf armat în capitala Franței în 2016. Aceasta este suma pe care ea însăși a solicitat-o, potrivit unui avocat implicat în acest caz.

Kim Kardashian a încercat să lase în urmă trauma jafului, după ce, anul trecut, instanța a condamnat opt persoane pentru implicarea lor în ceea ce vedeta americană a descris drept „cea mai terifiantă experiență din viața mea”.

Recepționerul hotelului a primit peste 109.000 de euro

Instanța i-a acordat unui fost recepționer al Hôtel de Pourtalès suma de 109.516 euro, potrivit avocatului acestuia. Kardashian era cazată la hotel în momentul în care gruparea de hoți a atacat-o.

Recepționerul a declarat că a rămas traumatizat în urma jafului de bijuterii din 2 octombrie 2016, care a avut loc în timpul Săptămânii Modei. El ceruse despăgubiri și dobânzi în valoare de 550.000 de euro (634.868 de dolari). Avocatul său, Mohand Ouidja, a salutat decizia, considerând-o o victorie.

Avocatul a citit, de asemenea, pentru Associated Press, deciziile scrise ale instanței referitoare la Kardashian și la celelalte persoane implicate, scrie ABC News.

Instanța a acordat hotelului 50.000 de euro. De asemenea, i-a acordat 1 euro - suma solicitată de ea - lui Simone Bretter, stilista lui Kardashian, care era prezentă în timpul jafului.

Kim Kardashian: „Cea mai terifiantă experiență din viața mea”

Doi dintre hoți, îmbrăcați în polițiști, au pătruns cu forța în apartamentul ei, au imobilizat-o pe Kardashian cu coliere de plastic și bandă adezivă și au fugit cu bijuterii în valoare de peste 6 milioane de dolari, inclusiv un inel cu diamant pe care aceasta îl purtase în acea seară la o prezentare de modă Givenchy.

Din cauza vârstei lor, hoții au devenit cunoscuți în Franța sub denumirea de „les papys braqueurs”, adică „hoții-bunici” sau „bunicii jefuitori”. Șase dintre ei aveau între 60 și 70 de ani când au fost judecați pentru jaf armat, răpire, asociere în scop infracțional și alte acuzații.

Întrucât își executaseră deja perioada de arest preventiv, niciunul dintre cei găsiți vinovați nu s-a întors la închisoare. Totodată, niciunul dintre ei nu a contestat verdictul.

Kardashian a declarat ulterior, într-un comunicat, că este „profund recunoscătoare autorităților franceze pentru că au urmărit să se facă dreptate în acest caz”.

„Acest jaf a fost cea mai terifiantă experiență din viața mea și a lăsat o amprentă de durată asupra mea și a familiei mele”, a spus vedeta. „Deși nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat, cred în puterea evoluției personale și a asumării responsabilității și mă rog pentru vindecarea tuturor. Rămân hotărâtă să susțin justiția și să promovez un sistem juridic echitabil”, a mai spus Kim Kardashian.

Kardashian a dezvăluit, în octombrie 2025, că luptă cu o afecțiune a creierului.