Actorul John Malkovich a ajuns în România. Va juca pe scena Teatrului Naţional Timișoara - Foto/Video

Cunoscutul actor american John Malkovich se află în România. El a sosit aseară la Timişoara, unde va fi juca, timp de două zile, pe scena Teatrului Naţional. Artistul va da viaţă personajului principal din spectacolul "Comedie infernală", relatează Rador.

Piesa în care joacă celebrul actor este o premieră pentru Timişoara, dar şi un moment unic pentru oraşul devenit Capitala Europeană a Culturii. Într-un scurt dialog cu jurnaliştii, John Malkovich s-a declarat încântat că spectacolele se joacă cu casa închisă şi a precizat că ocazional a avut parte de acest tratament de la admiratori.

Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur şi pentru premiile BAFTA, Malkovich a jucat în numeroase filme cu impact la nivel mondial. Personajul său din filmul "Avionul Condamnaţilor" este cunoscut ca unul dintre cele mai importante personaje negative ale cinematografiei din cea de-a doua jumătate a secolului XX.

John Malkovich a jucat în peste 70 de filme

John Gavin Malkovich s-a născut pe 9 decembrie 1953 în Christopher, Illinois, SUA. Cu o impresionantă carieră în industria filmului, Malkovich a jucat în peste 70 de producții, obținând nominalizări la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur pentru rolurile sale memorabile din filmele Places, Heart și In the Line of Fire. De asemenea, interpretările sale din Empire of the Sun, The Killing Fields, Dangerous Liaisons, Con Air, Being John Malkovich și Changeling au fost unanim lăudate de criticii de specialitate, scrie Wikipedia.

Familia lui are origini diverse, având rădăcini croate, germane și scoțiene. Tatăl său, Daniel Malkovich, a fost editor la o revistă politică, iar mama sa, Joe Ann, a fost patroana ziarului local Benton Evening News. John a urmat o școală catolică într-o suburbie a orașului Chicago. Cariera sa artistică a debutat în teatru, când a jucat în numeroase musicaluri. De asemenea, a făcut parte dintr-o formație de muzică folk și rock.

