De ce nu poartă Andreea Bălan inelul de logodnă, după ce a fost cerută în căsătorie în avion, acum o săptămână

De când a fost cerută în căsătorie, în avion, Andreea Bălan e în extaz. Vedeta însă are un motiv pentru care nu poartă inelul de logodnă. Artista a trăit un moment de neuitat. Victor Cornea, iubitul său, a ales să o ceară de soție în timpul unei călătorii memorabile spre Laponia, în prezența celor două fetițe dar și a călătorilor.

Andreea a dezvăluit și motivul pentru care alesul inimii sale a ales să facă asta în văzul tuturor, în aer.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de Divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a precizat aceasta, potrivit Cancan.

„Îl las pe Victor să hotărască. Este hotărârea lui, decizia lui și va fi cum vrea el, pentru că pentru el e o lume nouă mass-media. Clar că are și el parte de interviuri și de publicitate, pentru că este în primii 100 jucători din lume, la tenis. Dar vâltoarea în care mă aflu eu nu se compară cu nimic din sport și, de aceea, vreau să decidă el, cum se simte el confortabil. (…) Nu știu când va fi nunta. Voi afla și eu”, a spus Andreea Bălan.

Inelul e prea mare

Și pentru că mulți s-au întrebat de ce inelul de logodnă nu se găsește pe mâna vedetei, Andreea Bălan a dat răspunsul mult așteptat. „Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, s-a destăinuit vedeta pentru sursa citată.

Artista a povestit că l-a întâlnit pe Victor după o perioadă de doi ani în care s-a concentrat asupra propriei evoluții. Cei doi au fost uniți de pasiunea comună pentru spiritualitate, iar Andreea a fost impresionată de disciplina și ambiția lui Victor, un sportiv dedicat, clasat în prezent pe locul 83 în clasamentul ATP la dublu.

