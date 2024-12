Cristina Cioran, însărcinată pentru a doua oară la 47 de ani

Surpriză în lumea mondenă! Cristina Cioran a anunțat că așteaptă al doilea copil! Vedeta și Alex Dobrescu, pe numele căruia există un ordin de restricție, se pregătesc să devină părinți din nou.

A dat vestea în online

Cristina Cioran, celebra actriță, a dezvăluit că este însărcinată la 47 de ani! Vedeta urmează să devină mamă pentru a doua oară alături de Alex Dobrescu. Anunțul a fost făcut public chiar de ea, iar blondina a împărtășit și o fotografie cu burtica de gravidă pe rețelele sociale. „Hello! Sunt pregătită pentru un 2025 minunat!”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Cristina Cioran a confirmat, miercuri, 11 decembrie 2024, într-o apariție televizată, că tatăl celui de-al doilea copil este Alex Dobrescu, cu care are deja o fetiță de 3 ani și jumătate. Relația lor tumultuoasă, marcată de scandaluri, a dus la emiterea unui ordin de protecție, care le interzice să comunice în prezent.

Vedeta a anunțat cu entuziasm că va deveni din nou mamă și s-a declarat nerăbdătoare să-și țină în brațe cel de-al doilea copil. Cristina s-a afișat pe rețelele sociale mândră de burtica de gravidă și a împărtășit gânduri emoționante despre venirea bebelușului.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. – Alex Dobrescu scapă de ordinul de restricție). Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-am pus cumva pe pauză.

Când s-a întâmplat să rămân însărcinată, nici nu am știut. Am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers”, a declarat Cristina Cioran.

