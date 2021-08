Carmen Tănase, în lacrimi, despre România: Bă, nu vreau să supraviețuiesc, vreau să trăiesc! Orice descreierare ține o vreme, nu la nesfârșit

Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, actrița Carmen Tănase a oferit detalii incredibile despre viața personală, despre firici și despre actorie și viitorul acestei meserii.

Întrebată dacă în viața de zi cu zi interpretează un personaj, Carmen Tănase a dat un răspuns surprinzător:

"Niciun pic. În viața mea? Nu sunt personaj absolut deloc. Aș fi foarte obosită să fac și în viață vreun personaj. Nu, așa sunt eu! Uneori sunt mai cretină, alteori îmi merge mintea mai bine, dar depinde cum am dormit".

Ulterior, cu referire la reacțiile pe care actrița le-a avut de-a lungul pandemiei de COVID-19, Damian Drăghici a întrebat-o de cât timp nu-i mai pasă de opinia celorlalți.

"Nu pot să spun că nu-mi pasă de tot. Nu vreau să deranjez pe nimeni la urma urmelor. Dar când "cerințele" sunt exagerate și-mi încalcă mie dreptul de a trăi liber, așa cum consider de cuviință, reține, fără a deranja pe altcineva, atunci mă doar la bască. Știi ce zic? Adică, până la urmă, e viața mea și o trăiesc așa cum vreau eu. Și știi de când, de când am îmbătrânit!", a răspuns Carmen Tănase.

Carmen Tănase, despre bărbații care se uitau la ea în tinerețe

În contextul în care în tinerețe era de o frumusețe răpitoare, actrița a fost întrebată despre modul în care se comportau bărbații cu ea și dacă-i făceau curte.

"Da, mă, dar eu nu am conștientizat. Eu am fost tot timpul în urma timpurilor. Eu niciodată nu am profitat de situație. Nu era în sfera mea de preocupări asta, habar nu aveam. Nu se dădeau bărbații la mine, pentru că eram destul de rea de gură. Nu prea îndrăzneau, ce să zic. N-ai văzut că bărbații plac mai mult fetele aste care sunt supuse, eu nu pot să spun că am fost vreo curtată de a căzut toată lumea pe spate. A, că or fi zis: "Ce fată drăguță, da", dar când mă cunoșteau nu prea le mai venea.

Probabil că am o față care pune un ecran, nu știu. Deci nu pot să zic că am fost zâna pădurilor și că a murit lumea după mine. Nu!", a spus actrița.

Mai are viitor actoria în România?

Carmen Tănase a fost întrebată dacă s-a schimbat meseria de actor din perioada comunismului până acum și dacă crede că actoria mai are viitor în România. Răspunsul actriței dă fiori oricui și a povestit că a existat o perioadă de câțiva ani în care nu a mai existat teatru.

"Da! S-a schimbat ritmul de viață. S-au schimbat condițiile de viață și asta s-a simțit și asupra calității, pentru că atunci când nu ai răgaz și ești între două filmări și mai repeți un pic și pe scenă se mai duce din calitate. Sigur, depinde și cine face, pentru că suntem noi, ăștia care am căpătat experiență și e mai ușor, că experiența se capătă cu timpul, nu te naști cu ea și atunci e mai ușor să jonglezi.

Și sunt ăștia mai mici care acum învață, care acum acumulează experiență, dar nu e același lucru, pentru că una e să stai pe un spectacol, să creezi acolo, să faci și să-l dai la public numai când e gata, gata și simți că pocnește, și alta e când: "hai, gata, bagă că trebuie să-l dăm!" E diferență!

Eu încă mai sper că meseria asta mai are viitor. Probabil că da, pentru că orice descreierare din asta ține o vreme, nu poate să țină la nesfârșit. Și au mai fost momente, nu mai știu, dar au fost 14 ani fără teatru la un moment dat, de mulți, mulți ani în urmă. Eu sper să nu se reia momentul ăla de atunci. Oricum, pentru noi este groaznic, pentru că n-aș fi crezut, dar e ca mersul pe bicicletă. Nu se uită, dar cazi dacă nu mergi toată ziua", a completat Carmen Tănase.

Ce venituri are Carmen Tănase

Damin Drăghici: Ai avut perioade în care banii nu-ți ajungeau? Mulți trebuie să înțeleagă că poți să fii de succes, poți să faci ce-ți place, dar asta nu înseamnă că și câștigi pe măsură.

"Da, am avut perioade. Absolut. N-am câștigat un pic mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune!

E adevărat că avem salariu... care merge, că nu ne-am închis noi în case, ne-au închis ei. Sunt alții, actori independenți care nu primesc niciun ajutor. Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea de exemplu e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc.

Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!", a dezvăluit actrița.

De ce îi e frică lui Carmen Tănase

Damian Drăghici: De ce ți-e frică în viață?

"Vrei să o zic?! De oameni! (...) Am avut frici, dar nu mai am. Cred că am înțeles că am frici degeaba! Că dacă e să se întâmple ceva, se întâmplă oricum, că ți-e frică că nu ți-e frică. Ba dacă ți-e frică atragi mai rău! Și am trecut prin atâtea cât să-mi dau seama că e exact așa cum hotărăște Dumnezeu, după inima și sufletul tău! Nu cred că e în puterea noastră", a mai spus Carmen Tănase, emoționată, cu ochii în lacrimi.