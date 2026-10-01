Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, reținut de DIICOT pentru încălcarea embargoului impus Rusiei și Belarusului

DIICOT. Sursa Foto: Agerpres

Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița și consilier local în Târgoviște, alături de directorul comercial Evgheni Polyakov, au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru încălcarea embargoului internațional impus Rusiei și Belarusului.

Alexandru Munteanu, vicepreședinte al filialei USR Dâmbovița și ales local la Târgoviște, alături de directorul comercial Evgheni Polyakov, au ajuns în spatele gratiilor joi noaptea, 1 octombrie. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ei sunt acuzați că ar fi coordonat tranzacții subterane cu echipamente industriale grele cu dublă utilizare, echipamente care puteau ajunge în fabricile de armament din Belarus și Rusia.

Operațiunea a demarat miercuri, 30 septembrie, când ofițerii de poliție judiciară și procurorii DIICOT au descins la adrese din Capitală și din județele limitrofe. Verificările au vizat sediile mai multor firme românești suspectate că funcționau ca noduri de aprovizionare pentru spațiul ex-sovietic, prin circuite comerciale mascate.

Mecanismul era ingenios: echipamentele industriale de mare gabarit erau vândute pe hârtie unor firme paravan din Germania și Kazahstan. De acolo, marfa lua drumul Belarusului. Printre echipamentele vizate figurează strunguri industriale complexe, cu axe multiple, tehnologii vitale pe care fabricile din sfera militară le folosesc pentru producția componentelor de blindate, tancuri sau vectori de rachete.

Anchetatorii au oferit detalii tehnice precise despre traseul banilor și al aparaturii de mare precizie.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, potrivit DIICOT.