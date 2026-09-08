Provocarea păstrării limbii române în diaspora: Soluțile găsite de Școala Românească din Cardiff

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Păstrarea limbii române în comunitățile din diaspora întâmpină mari provocări, dar care pot fi depășite cu anumite strategii cheie.

Gabriela Ferguson, fondator & CEO ROUCA - Romanian Organisation for Community Advancement CIC și fondatoarea Școlii Românești din Cardiff, a explicat într-un interviu la ȘtiriDiaspora.ro și DCNews, în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, provocările păstrării limbii române în Cardiff, Țara Galilor.

Gabriela Ferguson, profesor de matematică la LLanishen High School din Cardiff, a punctat că există galezi fascinați de România, care vor să învețe limba română. De asemenea, pentru copii, Școala Românească din Cardiff pe care o conduce a introdus înscrierea pe trimestre pentru a asigura continuitatea și progresul în învățare. Copiii provin din familii mixte, din România sau sunt născuți în Marea Britanie, iar prin jocuri și activități învață româna împreună și se ajută reciproc.

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Cum îi ajută Școala Românească din Cardiff pe copii să păstreze legătura cu limba română

”Foarte curios, interesant de știut, este faptul că sunt galezi care m-au întrebat dacă fac, predau lecții de limba română și pentru adulți, pentru că și ei vor să învețe românește, dintr-un motiv sau altu. Unii au vizitat România, le-a plăcut și vor să învețe limba română, cât de cât, ca și adulți. Nu cred că este foarte greu, dar cred că este foarte comod. Fiecare are o anumită rutină, copiii poate au activități pe weekend și câteodată este dificil să strângi o comunitate mai mare. Din septembrie am creat acest proiect trimestrial.

Aveam familii care aduceau copiii regulat la școala românească de sâmbătă și apoi nu mai veneau. Dorim să păstrăm continuitatea și am creat, ca un fel de regulă, ca părinții să își înscrie copii pe un întreg trimestru, de exemplu, până la Crăciun. Este un fel de angajament că vor veni pe o perioadă îndelungată. Astfel, este mai bine și pentru copii, deoarece știu că au un anumit program. Pentru noi, ca organizație, este mult mai bine de a gestiona lucrurile, pentru că știm exact numărul de copii, cine participă și, prin urmare, să ne pregătim resursele în așa fel încât să avem un impact mai mare de învățare a limbii române la copii, pentru a avea un progres mai mare în lecțiile respective”, a zis Gabriela Ferguson.

Gabriela Ferguson: ”Dorim să îi învățăm să vorbească limba română”

”În cazul în care vin o dată sau de două ori și apoi nu mai participă 3 săptămâni, după care mai vin o dată, nu există o continuitate a copiilor în învățare. Nu se leagă. Pot să vină copiii oricând doresc, dar este mai bine să avem și o grupă de copii, un nucleu care vine permanent, în fiecare săptămână. Tot programul vom ști cum să îl aranjăm. Nu este vorba despre un anumit nivel, ci să îi învățăm să vorbească limba română. Avem trei categorii de copii, respectiv cei din familii mixte, care au mai puține cunoștințe de engleză, apoi copii care au venit din România pe la 7-8 ani și știu română, dar este important să știe și engleză. De asemenea, avem copiii născuți aici, care știu engleză, dar foarte puțin română. Au mers în școlile de aici, au avut puțin contact cu România, dar părinții sunt români. Ei bine, ei învață limba română pe parcurs, dar știu bine engleza. Deci, punând acești copii laolaltă se conturează o dinamică. Ei învață și unii de la alții, precum și prin programele noastre, prin joc, activități”, a mai spus Gabriela Ferguson, fondator & CEO ROUCA - Romanian Organisation for Community Advancement CIC și fondatoarea Școlii Românești din Cardiff.