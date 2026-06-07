Hagi a remarcat un jucător după prima victorie la revenirea pe banca naționalei: "Trebuie să joace mai mult"

După meciul disputat pe Stadionul Steaua, Hagi a vorbit despre importanța rezultatului pentru moralul jucătorilor, dar și despre pașii care trebuie urmați până la debutul oficial în Liga Națiunilor.

Tehnicianul consideră că victoria aduce un plus de încredere grupului și reprezintă o recompensă pentru munca depusă în ultimele săptămâni.

„Mă bucur pentru jucători, pentru noi toți și pentru munca făcută. Nu a fost ușor. Cred că am făcut un meci bun, băieții au dat tot ce au avut mai bun, iar suporterii au plecat fericiți acasă. Această victorie ne dă încredere și aduce bucurie, însă în septembrie încep meciurile adevărate”, a declarat Hagi.

Selecționerul a subliniat că România trebuie să își impună stilul de joc indiferent de adversar sau de locul disputării partidei.

„Nu contează dacă jucăm acasă sau în deplasare. Ritmul trebuie să-l dictăm noi. Trebuie să ieșim la joc și să avem încredere în potențialul nostru. Le-am spus jucătorilor că la echipa națională trebuie să fim pragmatici. Rezultatele sunt cele care contează, iar noi trebuie să mergem mereu cu gândul la victorie.”

„Mental te alimentezi cu victoria”

Hagi a explicat că succesul cu Țara Galilor poate avea un efect important asupra mentalității lotului, mai ales după remiza din amicalul cu Georgia.

„Mental te alimentezi cu victoria. Acesta este secretul succesului. Trebuie să credem mai mult în noi și să avem mai mult curaj. Am făcut presiune sus, în jumătatea adversă, iar când nu am mai avut prospețime am adus jucători de pe bancă pentru a nu le permite să construiască. Nu am fost perfecți, dar au fost multe lucruri bune, mai bune decât în meciul cu Georgia”, a afirmat selecționerul.

Partida cu Țara Galilor a avut și o încărcătură emoțională aparte pentru fostul căpitan al naționalei. Tot pe Stadionul Steaua, în 2001, Hagi încheia primul său mandat de selecționer, după remiza cu Slovenia care a dus la ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002.

„Mă bucur că am câștigat aici. Ultima dată, ca selecționer, am făcut egal cu Slovenia și am pierdut calificarea. Aveam niște gânduri înaintea meciului, dar a ieșit foarte bine. Mă bucur în primul rând pentru jucători și pentru faptul că planificarea noastră a fost una foarte bună”, a spus el.

Florinel Coman, remarcat de selecționer: „Trebuie să își găsească o echipă unde să joace”

Unul dintre jucătorii despre care Hagi a vorbit după meci a fost Florinel Coman, autorul primului gol al României. Selecționerul consideră că atacantul are nevoie de mai multe minute la nivel de club pentru a reveni la cel mai bun nivel.

„Florinel Coman încă nu este 100%, dar a arătat mai bine decât la meciul cu Georgia. A făcut mai multe antrenamente cu noi și s-a simțit. Eu spun că trebuie să își găsească o echipă și să joace. Are nevoie de un antrenor care să aibă încredere în el și să îi ofere continuitate. Am discutat cu el și i-am spus că este fundamental să joace, pentru că este un jucător important pentru echipa națională. Are talent și ar fi păcat să pierdem un astfel de fotbalist”, a explicat Hagi.

Prima victorie din noul mandat

România s-a impus cu 2-1 în fața Țării Galilor, prin golurile marcate de Florinel Coman și Adrian Rus, în timp ce pentru galezi a înscris David Brooks.

După remiza cu Georgia și succesul de la București, naționala va intra din toamnă în focurile oficiale ale Ligii Națiunilor, unde va întâlni Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia în următoarea campanie competițională.