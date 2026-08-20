Sorin Grindeanu, anunțul zilei înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan. Condițiile PSD pentru a susține legea salarizării

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu critică lipsa unui proiect public al noii legi a salarizării, cu doar câteva zile înainte de închiderea PNRR. Liderul PSD susține că partidul nu va accepta o lege care reduce veniturile angajaților și cere o formulă clară și echitabilă. În replică, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă că nicio persoană nu va avea un salariu mai mic.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, joi, liderul social-democrat Sorin Grindeanu precizează că „legea salarizării este sublimă - spun unii, dar problema este că lipsește cu desăvârșire“.

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni“, precizează președintele social-democrat.

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Sorin Grindeanu: Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!

Sorin Grindeanu spune că „PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții“ însă își manifestă reținerea față de ținerea la secret a grilelor de salarizare din lege.

„Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent:

PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici.

În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic.

Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale!“, conchide Sorin Grindeanu.

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Dragoș Pîslaru, precizări despre Legea salarizării

Reamintim că azi, într-un interviu acordat Digi24, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că proiectul legii salarizării păstrează mecanismele care protejează veniturile existente și nicio persoană nu ar urma să primească un salariu mai mic.

„Toate salariile au acest sistem existent de protecție de sume traictorie, niciun venit salarial nu va scade. Asta este un lucru pe care vi-l pot reconfirma și pe această variantă de ultim proiect pe care o transmitem. Este foarte important de înțeles că în continuare peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri nu extraordinare, și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial”, a declarat Dragoș Pîslaru la Digi24.

Joi, la ora 14:00, Nicușor Dan se va întâlni cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a discuta pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026