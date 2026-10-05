Kelemen Hunor, anunț după consultările de la Cotroceni

UDMR, consultări la Cotroceni

Kelemen Hunor a făcut mai multe declarațiile după consultările de la Cotroceni.

S-au terminat consultările cu UDMR în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Kelemen Hunor a făcut mai multe declarațiile după discuțiile cu Nicușor Dan. A zis, printre altele, că anticipatele nu sunt o soluție.

Kelemen Hunor a zis că UDMR nu va face parte din următorul Executiv, dar ar putea susţine un Guvern în jurul PSD, adăugând că ar fi nevoie şi de PNL în acest scenariu

„Avem nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. UDMR nu va face parte din următorul guvern, aproape 100%. Deci acest lucru îl exclud, dintr-un singur motiv: săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție.

Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci tu poți să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic.

Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului. E nevoie însă și de PNL sau de o parte din PNL. Nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului”, a zis Kelemen Hunor.

„Dar, dacă pentru învestirea Guvernului e nevoie de 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi, ca să treacă Guvernul. Și așa fiecare își vede de treabă. Deci există și această posibilitate pentru fiecare dintre noi. Cam așa văd eu, în acest moment, lucrurile”, a zis liderul UDMR.

„Fără să știm cine e premierul, e greu să mergi mai departe. Ar putea să fie cineva care, într-adevăr, are capacitatea de a-i aduna pe toți la un loc și de a avea o majoritate. Sau s-ar putea să fie cineva cu care unii nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Din acest punct de vedere, până când nu vedem numele premierului, e greu de spus ce se va întâmpla. Da, au fost niște discuții informale, dar nu într-un format de trei-patru. Am discutat și eu personal cu domnul Grindeanu, am discutat cu domnul Bolojan, într-adevăr. Eu văd că și domnul Bolojan dorește să existe un guvern cât mai repede, fiindcă și el este prins în acest interimat prelungit. Și domnul Grindeanu dorește să existe un guvern, fiindcă suntem într-un blocaj. Dar, până când nu aflăm numele premierului, e greu să spui mai mult, aproape imposibil”, a mai zis Kelemen Hunor.