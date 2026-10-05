Georgiana Teodorescu (AUR), provocare pentru președinte în ziua consultărilor: Dragă Nicușor Dan, ia aminte la ce a făcut Pedro Sanchez

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR / Foto: Parlamentul European

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, îi cere președintelui Nicușor Dan să ia exemplul premierul spaniol Pedro Sanchez, care a anunțat astăzi că va convoca alegeri anticipate.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu i-l dă drept exemplu lui Nicușor Dan pe premierul spaniol Pedro Sanchez, care a anunțat astăzi convocarea de alegeri anticipate, după ce Congresul Deputaților i-a respins săptămâna trecută cele două decrete-lege menite să combată grava criză a locuințelor care afectează milioane de spanioli.

„Tocmai a anunțat Pedro Sanchez că a dizolvat Parlamentul în Spania și vor fi alegeri anticipate. Iată că se poate! Atunci când sunt crize politice, atunci când partidele aflate la putere nu se mai înțeleg, atunci când nu există o viziune comună pentru a se guverna o țară, cea mai corectă, democratică și responsabilă decizie este întotdeauna să te îndrepți spre votul cetățenilor. De votul cetățenilor ține esența democrației. Dacă nu ar conta votul, părerea și opțiunea lor, nu ar mai fi democrație.

Dragă Nicușor Dan, ia aminte la ce a făcut Pedro Sanchez, azi, în Spania, inspiră-te și poate ajungi și tu, în sfârșit, la decizia corectă. Hai cu alegerile anticipate“, i-a trasmis Georgiana Teodorescu, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, lui Nicușor Dan.

Având în vedere că Nicușor Dan a ridicat problema îngrijorării creditorilor străini cu privire la organizarea de alegeri anticipate, europarlamentarul AUR i-a atras atenția acestuia că datoria Spaniei este de peste 100% din PIB, în timp ce România are o datorie de aproximativ 60%.

„În Spania se fac anticipate! Poate află Nicușor și își face și el curaj! Informație pentru creditorii cu care a vorbit: Spania are datorie de 1.74 trilioane, adică peste 100% din PIB! România e la 60% din PIB!“, a scris Georgiana Teodorescu la postarea publicată pe Facebook.

În urma consultărilor pe care le-au avut astăzi cu Nicușor Dan, două partide au anunțat că preferă varianta alegerilor anticipate și în România. Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) i s-a alăturat și USR, care a transmis prin vocea lui Dominic Fritz că „anticipatele sunt soluția cea mai sinceră“.