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Georgiana Teodorescu (AUR), provocare pentru președinte în ziua consultărilor: Dragă Nicușor Dan, ia aminte la ce a făcut Pedro Sanchez

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR
Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR / Foto: Parlamentul European

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, îi cere președintelui Nicușor Dan să ia exemplul premierul spaniol Pedro Sanchez, care a anunțat astăzi că va convoca alegeri anticipate.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu i-l dă drept exemplu lui Nicușor Dan pe premierul spaniol Pedro Sanchez, care a anunțat astăzi convocarea de alegeri anticipate, după ce Congresul Deputaților i-a respins săptămâna trecută cele două decrete-lege menite să combată grava criză a locuințelor care afectează milioane de spanioli.

„Tocmai a anunțat Pedro Sanchez că a dizolvat Parlamentul în Spania și vor fi alegeri anticipate. Iată că se poate! Atunci când sunt crize politice, atunci când partidele aflate la putere nu se mai înțeleg, atunci când nu există o viziune comună pentru a se guverna o țară, cea mai corectă, democratică și responsabilă decizie este întotdeauna să te îndrepți spre votul cetățenilor. De votul cetățenilor ține esența democrației. Dacă nu ar conta votul, părerea și opțiunea lor, nu ar mai fi democrație.

Dragă Nicușor Dan, ia aminte la ce a făcut Pedro Sanchez, azi, în Spania, inspiră-te și poate ajungi și tu, în sfârșit, la decizia corectă. Hai cu alegerile anticipate“, i-a trasmis Georgiana Teodorescu, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, lui Nicușor Dan.

Având în vedere că Nicușor Dan a ridicat problema îngrijorării creditorilor străini cu privire la organizarea de alegeri anticipate, europarlamentarul AUR i-a atras atenția acestuia că datoria Spaniei este de peste 100% din PIB, în timp ce România are o datorie de aproximativ 60%.

„În Spania se fac anticipate! Poate află Nicușor și își face și el curaj! Informație pentru creditorii cu care a vorbit: Spania are datorie de 1.74 trilioane, adică peste 100% din PIB! România e la 60% din PIB!“, a scris Georgiana Teodorescu la postarea publicată pe Facebook.

În urma consultărilor pe care le-au avut astăzi cu Nicușor Dan, două partide au anunțat că preferă varianta alegerilor anticipate și în România. Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) i s-a alăturat și USR, care a transmis prin vocea lui Dominic Fritz că „anticipatele sunt soluția cea mai sinceră“.

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georgiana teodorescu
pedro sanchez
nicusor dan
alegeri anticipate
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Comentarii (3)

Ivan   •   06 Octombrie 2026   •   10:06

La acest moment, din aproape toate punctele de vedere, alegerile anticipate nu sunt o soluție acum!!!

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   01:26

"Dragă Nicușor Dan, ia aminte la ce a făcut-o Pedro Sanchez, azi, în Spania, inspiră-te și poate ajungi și tu, în sfârșit, la decizia corectă. Hai cu alegerile anticipate“ - Georgiana Teodorescu

1.Mare dreptate are doamna eurodeputat. Dar, situația trebuie adaptată României: Alegeri PREZIDENȚIALE anticipate!
2.Sper ca și "Călugărița șefă" din fruntea PSD să se trezească!
3.Sper ca și nomenclatura/activul AUR, să își aleagă un lider, cu adevărat proromân, ca și dl. Călin Georgescu și, nu vreun absolvent de cursuri politice, ca și Nicușor, predate de lectori ca: Alina Mungiu Pippidi ș.a. ....
"Somnul rațiunii...."
Dumnezeu să ocrotească Populimea din România. Cea onestă, muncitoare, de bună credință și fidelă acestei țări.
Și de acei circari politici/ marionete politice, aflate actualmente la butoanele Puterii.
Și Tătucul "Petrov" știe de ce!

Mihai1   •   05 Octombrie 2026   •   18:15

Nimic nou! Așa cum s-a văzut de multă vreme, AUR și USR, cele două partide extremiste, au aceleași soluții!

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