Gigel Știrbu a publicat o imagine trucată cu Grindeanu și Simion în pat. CNCD vorbește despre o lezare a demnității

Gigel Stirbu în Parlament (captura video vot)

PNL, prin vocea lui Gigel Știrbu, acuză PSD și AUR de o "alianță toxică". Liberalul a postat o imagine trucată cu Sorin Grindeanu și George Simion în pat, fapt care a atras atenția CNCD.

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a stârnit controverse după ce a distribuit marți, pe Facebook, o fotografie trucată în care Sorin Grindeanu și George Simion apar împreună, ținându-se în brațe într-un pat, notează Informat.ro.

Imagine folosită pentru a arăta "alianța toxică PSD-AUR"

Imaginea a fost folosită pentru a ilustra acuzația liberalului privind o "alianță toxică PSD-AUR", în contextul în care cele două formațiuni și-au sprijinit reciproc candidații pentru conducerile TVR și Radio România.

Contactat de HotNews, Gigel Știrbu a precizat că fotografia nu a fost publicată cu intenția de a face referire la viața personală a celor doi lideri politici. Potrivit acestuia, scopul a fost exclusiv acela de a evidenția metaforic apropierea dintre PSD și AUR. Știrbu a spus că a găsit imaginea pe internet și a considerat-o "haioasă".

„N-am vrut să spun nimic, doar să subliniez apropierea dintre cele două partide – iar ei doi sunt președinții partidelor. Trebuia să caut o fotografie care să placă cuiva anume? Am găsit o fotografie haioasă pe net și am preluat-o. Care e problema? La ce vă gândiți, că nu înțeleg?”, a declarat Gigel Știrbu, marți, într-o discuție cu HotNews.

Postarea nu a rămas doar pe pagina sa de Facebook, ci a fost transmisă și în grupurile interne de comunicare ale PNL.

Reacția CNCD: "Ar putea fi interpretat ca o lezare a demnității umane"

Cazul a ajuns și în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Instituția a transmis că fotografia poate fi privită drept o posibilă atingere adusă demnității umane, însă nu intenționează să se sesizeze din oficiu.

CNCD consideră că, în această situație, persoanele vizate au la dispoziție suficiente instrumente pentru a contesta imaginea. Vicepreședintele interimar al instituției, Cătălin Raiu, a explicat:

"Conceptul de discriminare presupune îndeplinirea a două condiții simultane: să fie vorba de un drept încălcat – în cazul acesta, ar putea fi interpretat ca o lezare a demnității umane – și, al doilea element, obligatoriu de bifat, să fie în baza unui criteriu protejat de lege. Conform unor interpretări, ar putea fi vorba de acest lucru – fără să am intenția de a mă antepronunța

Noi încercăm să ne ținem departe de un potențial statut de arbitru politic și nu intervenim în dezbaterile politice. În cazul politicienilor, și în cazul pe care-l prezentați, avem de-a face chiar cu lideri de partid, care, sigur, sunt oameni maturi, vaccinați, cu aparate de lucru în spate, cu juriști… chiar nu consider că este oportună autosesizare", a spus acesta.

Noua postare vine după un episod similar în care PNL a sesizat CNCD, cu câteva luni în urmă, în legătură cu o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale. În respectiva fotografie, Ilie Bolojan și Dominic Fritz erau prezentați sărutându-se.

PNL nu a transmis, deocamdată, un punct de vedere cu privire la noua postare a lui Gigel Știrbu.

Postarea lui Gigel Știrbu

"Este pentru prima dată in istorie,când o instituție strategică a unui stat membru UE,respectiv televiziunea publica(TVR),este condusă de o persoană propusă de un partid extremist!

Felicitari PSD!

Măștile au căzut. Din nou.

Cei care se înjură în fața camerelor de luat vederi își împart funcțiile în spatele ușilor închise. Cei care mimează războiul politic în studiourile de televiziune votează împreună atunci când trebuie să pună mâna pe instituțiile statului.

Astăzi avem încă o dovadă limpede a blatului dintre PSD și AUR.

AUR a primit conducerea interimară a Televiziunii Române. PSD a primit conducerea Radioului Public. Sorina Matei, propusă de AUR, urmează să preia interimar șefia TVR, iar Răzvan Dincă, propus de PSD, conducerea Radio România. Propunerile au trecut în conducerea Parlamentului cu voturile PSD, AUR și SOS.

Aceasta nu mai este o simplă coincidență parlamentară. Nu mai este o întâmplare și nu mai poate fi prezentată drept un vot conjunctural.

Este o înțelegere politică. Este o împărțire de funcții. Este alianța toxică PSD–AUR, surprinsă în flagrant!

PSD ia Radioul Public, AUR ia Televiziunea Publică. Fiecare își primește partea, iar românilor li se oferă, pentru consum electoral, spectacolul unei false confruntări.

În realitate, ei nu sunt adversari,sunt parteneri.

PSD are nevoie de AUR pentru a destabiliza, pentru a bloca reformele și pentru a speria România democratică. AUR are nevoie de PSD pentru funcții, influență, acces la instituțiile statului și legitimare politică.

Unul joacă rolul „partidului responsabil”. Celălalt joacă rolul „revoltei antisistem”. Dar, când se sting reflectoarele, votează împreună și își împart instituțiile publice.

Astăzi, România se confruntă cu o situație extrem de gravă: conducerea interimară a Televiziunii Publice ajunge la o persoană propusă de AUR, partidul care și-a construit ascensiunea prin radicalism, manipulare, teorii conspiraționiste și atacuri permanente împotriva orientării europene a României.

Este un moment fără precedent și un semnal de alarmă pentru întreaga societate.

TVR nu este televiziunea unui partid. Radio România nu este radioul unei majorități de conjunctură. Sunt instituții publice strategice, finanțate de cetățeni, care trebuie să servească interesul public, adevărul și democrația — nu interesele de partid și războaiele de propagandă.

Ce garanție mai au românii că informația va rămâne liberă și echilibrată atunci când conducerile acestor instituții sunt împărțite printr-un troc politic? Ce independență editorială mai putem invoca atunci când PSD și AUR negociază funcțiile ca pe niște bunuri dintr-o pradă politică?

Ce mai înseamnă „lupta împotriva sistemului” când AUR este instalat chiar de PSD la masa sistemului? AUR s-a prezentat în fața românilor drept partid antisistem. Astăzi, „antisistemul” primește șefia interimară a Televiziunii Publice prin voturile sistemului.

Aceasta este marea impostură,

AUR nu luptă împotriva sistemului, AUR negociază cu sistemul.

Nu vrea să-l dărâme,vrea să primească o parte din el,nu vrea să elibereze instituțiile,vrea să le ocupe.

Nu vrea să învingă PSD,vrea să guverneze împreună cu PSD, direct sau din umbră.

Iar PSD procedează exact așa cum a făcut întotdeauna: își caută aliați utili, împarte funcții, controlează instituții și își construiește mecanismele de putere sub ochii unei țări pe care o crede obosită și resemnată.

Dar România trebuie să vadă și să înțeleagă ce se întâmplă,în fața camerelor: scandal iar în spatele ușilor: negociere.

În discursuri: dușmănie,la vot: alianță,la împărțirea funcțiilor: PSD–AUR–SOS, aceeași majoritate toxică.

Astăzi își împart TVR și Radio România,mâine vor încerca să-și împartă întreaga țară.

Aceasta nu este doar o numire politică,este un avertisment despre direcția în care poate fi împinsă România dacă oamenii lucizi, democratici și proeuropeni aleg să tacă.

Nu trebuie să tăcem,nu trebuie să ne obișnuim și nu trebuie să acceptăm!

Instituțiile publice nu sunt pradă de război.

Televiziunea Română nu este televiziunea AUR.

Radio România nu este radioul PSD.

România nu este proprietatea acestei alianțe toxice!

Blatul PSD–AUR există. Astăzi, el nu mai poate fi ascuns. Astăzi, a intrat în direct", a scris Gigel Știrbu pe Facebook.

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