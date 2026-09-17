Anunț privind lansarea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina – 2026”

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Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță lansarea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina – 2026”, destinat sprijinirii educației în limba română în Ucraina.

Programul cuprinde trei componente:

Burse pentru elevi



Acordarea de burse elevilor etnici români înscriși în clasele I-IV și a X-a în școlile/liceele din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română, în anul școlar 2025-2026.

Cuantumul bursei este de 2.000 de lei/elev.

Burse pentru studenți



Acordarea de burse studenților care urmează cursurile catedrelor/lectoratelor de limba română din cadrul centrelor universitare/institutelor pedagogice din Cernăuți, Ismail și Ujgorod, în anul universitar 2025-2026.

Cuantumul bursei este de 2.000 de lei/student.

Sprijin financiar pentru cadrele didactice



Acordarea de sprijin financiar cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română la toate nivelurile de învățământ public din Ucraina, în anul școlar 2025-2026.

Cuantumul sprijinului financiar este de 2.000 de lei/cadru didactic.

Cererile pentru acordarea burselor și a sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul platformei informatice care urmează să fie pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în perioada următoare.