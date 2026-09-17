Pompe funebre Brașov: servicii funerare complete, cu prețuri afișate înainte. Sursa foto: imagine proprie

Prețul afișat înainte, conținutul pachetului, timpul de reacție și claritatea actelor - ce trebuie verificat la o firmă de servicii funerare din Brașov înainte de a semna.

În Brașov, ca în orice oraș mare, familia care trece printr-un deces are la dispoziție zeci de firme și, de cele mai multe ori, câteva ore ca să aleagă una. Alegerea se face sub presiune, adesea noaptea, cu telefonul în mână. Câteva lucruri simple, verificabile înainte de a semna ceva, ajută familia să aleagă în cunoștință de cauză.

Prețul afișat înainte, nu pe factura finală

Primul criteriu este transparența. O firmă de pompe funebre Brașov care își afișează pachetele și prețurile pe site sau în magazin dă familiei posibilitatea de a ști, înainte de orice discuție, cât costă preluarea, sicriul, transportul și actele. Pe site-urile firmelor din Brașov care le afișează, pachetele complete pornesc de la 2.550 lei pentru decesul survenit în spital și de la 3.950 lei pentru decesul la domiciliu. Diferența dintre cele două vine din constatarea decesului, care la domiciliu se face de către un medic, și din preluarea de la adresă.

Al doilea criteriu este ce anume intră în pachet. Un pachet funerar corect acoperă tot ce este obligatoriu între deces și înmormântare: preluarea persoanei decedate, sicriul echipat, pregătirea, transportul funerar autorizat și actele care țin de firmă, în primul rând certificatul medical constatator. Serviciile care depind de situația fiecărei familii — depunerea la capelă, îngrijirea completă, păstrarea în camera frigorifică — se plătesc separat și trebuie să aibă, fiecare, prețul afișat.

Același criteriu se aplică și la incinerare: pachetul complet — preluarea, sicriul, transportul la crematoriul autorizat, actele și urna — trebuie să aibă un singur preț, afișat înainte. În Brașov, la firmele care îl publică, pornește de la 6.075 lei pentru decesul în spital.

Ce înseamnă, concret, non-stop

Al treilea criteriu este timpul de reacție. Decesul nu ține cont de program, iar familia are nevoie ca cineva să răspundă la telefon la două noaptea și să ajungă la adresă. Firmele de servicii funerare care lucrează cu adevărat non-stop au echipă de preluare permanentă și ajung, în Brașov, în aproximativ 30 de minute de la apel. Este o întrebare care merită pusă direct: în cât timp ajungeți?

„Familia nu trebuie să știe legislația funerară. Trebuie să știe pe cine sună și să primească un răspuns clar: cât costă, ce include și când ajungem. Restul — actele, transportul, programarea la capelă — sunt treaba noastră", spun reprezentanții unei firme de pompe funebre din Brașov, cu peste zece ani de activitate.

Actele: ce face firma și ce face familia

Al patrulea criteriu este claritatea în privința actelor. Firma se ocupă de certificatul medical constatator al decesului și, la incinerare, de documentele necesare crematoriului. Certificatul de deces se eliberează la primărie și îl ridică familia — firma trebuie să spună acest lucru de la început și să îndrume familia pas cu pas, inclusiv pentru dosarul ajutorului de deces, care poate acoperi o parte din costuri, uneori integral, în funcție de situația persoanei decedate.

Un ultim reper: priveghiul se ține la capelă, conform legii — un lucru pe care familia trebuie să-l afle de la firmă din prima discuție, ca să-și poată anunța rudele corect.

În Brașov, firmele autorizate afișează autorizația sanitară la sediu și pe site. Verificarea durează un minut și scutește familia de surprize într-un moment în care nu are nici timp, nici putere pentru ele.