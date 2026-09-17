LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 17 septembrie 2026. Peste 1,34 milioane de euro report la Joker

Loteria Română. Joi, 17 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de castiguri in valoare totala de peste 5,13 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Alba Iulia.

LOTO. De asemenea, la tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din sectorul 4 , București.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

LOTO. La tragerea principală Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, jud. Argeș.



Rezultatele tragerilor de joi, 17 septembrie 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: