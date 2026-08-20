Galați: Condiții moderne pentru bolnavii cu boli neuropsihice de la Unitatea Medico-Socială de la Gănești

Foto: Facebook Costel Fotea

După amplul proiect prin care am reabilitat pavilioanele Unității Medico-Sociale Gănești, facem un nou pas important pentru cei 120 de pacienți cu afecțiunio neuropsihice grave internați aici, a precizat Costel Fotea.

"Consiliul Județean Galați a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă a Unității Medico-Sociale Gănești, o investiție de aproape 400.000 lei, pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de îngrijire și pentru funcționarea eficientă a întregii unități.

La Gănești, fiecare investiție înseamnă, înaine de toate, grija față de oameni!. Sunt pacienți din toate categoriile de vârstă, unii internați de câțiva ani, alții chiar de peste patru decenii. Mulți dintre ei au fost abandonați de familie, iar pentru ei această unitate medicală este singurul loc care înseamnă "acasă", personalul care îi îngrijește fiind singura lor familie adevărată", a afirmat Costel Fotea.

"Noul proiect va însemna o rețea de utilități adaătată noilor necesități ale unității medicale.

Investiția cuprinde realizarea unui bazin de apă cu o capacitate de 30 de metri cubi, montarea unei stații de pompare pentru distribuirea apei potabile către corpurile de clădire, precum și instalarea unei stații de clorinare pentru tratarea apei provenite din puțul forat existent.

De asemenea, vor fi realizate instalațiile de legătură dintre puț, stația de clorinare și clădiri.

Extinderea rețelei de utilități este un pas firesc după investițiile prin care, în 2020, am construit un corp medical nou, iar în 2025 am refăcut din temeliii Pavilopnul Central, Pavilionul II, construite în urmă cu 100 de ani. Spațiile interioare au fost recompartimentate, cu saloane de câte două paturi, mai multe grupuri sanitare și cabine de duș, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Investim în sănătate, pentru condiții mai bune pentru pacienții care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru!" a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.