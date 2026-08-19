Produs retras de la Lidl, din cauza unei bacterii

Lidl / Foto: Pixabay

Un lot de budincă proteică Milbona cu aromă de ciocolată, vândut în magazinele Lidl, a fost retras de la comercializare după identificarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale, informează ANSVSA.

Un lot de budincă proteică este retras din reţeaua Lidl, din cauza identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale, informează miercuri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Sursa foto: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor/facebook.com

„Reţeaua de magazine LIDL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale. Detaliile produsului vizat: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, producător/furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, data durabilităţii minimale: 14.09.2026”, precizează ANSVSA într-o postare pe Facebook.

Recomandare pentru consumatori

Consumatorii care au achiziţionat produse din lotul menţionat sunt rugaţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Lista spaţiilor comerciale Lidl în care s-a distribuit produsul şi detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct în reţeaua magazinelor.

ANSVSA transmite că pentru mai multe detalii, consumatorii pot contacta serviciul de asistenţă clienţi Lidl la numărul de telefon 0800.896.622 sau pe adresa de e-mail info@lidl.ro, potrivit Agerpres.

Alte produse retrase de la comercializare

Mai multe produse au fost retrase de la comercializare în ultimele luni. În luna iulie, un lot de înghețată Gelatelli „stil Dubai” din Lidl a fost retras deoarece nu putea fi exclusă prezența unor nuci caju, cu risc de reacții alergice pentru persoanele cu alergie la acest aliment. Rechemarea produsului a vizat exclusiv produsul și lotul indicate în informarea ANSVSA.

În luna iunie, Ferrero România a retras preventiv un lot de Nutella Croissant, comercializat în Lidl și Kaufland, din cauza unui posibil risc privind prezența unui corp străin, respectiv un fragment de metal.

ANSVSA preciza, la vremea respectivă, că măsura viza un singur lot și că, potrivit producătorului, nu fuseseră identificate corpuri străine în produsele comercializate.