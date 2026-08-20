Zile de neuitat pe litoral: Luminaria aduce zmeie uriașe, baloane cu aer cald și concerte inedite la Corbu, în județul Constanța

Între 21 și 23 august, Corbu devine locul unuia dintre cele mai spectaculoase weekenduri de pe litoral. Peste 200 de zmeie, baloane cu aer cald, moto-parapante iluminate, lasere, magie, personaje fantastice și concerte cu The Motans, Irina Rimes, The Mono Jacks, Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros.

Există weekenduri în care mergi la mare pentru plajă. Și există weekenduri în care ridici privirea și descoperi deasupra ta un zmeu gigantic, un balon cu aer cald care se înalță la apus și mai multe moto-parapante iluminate care transformă cerul nopții într-o scenă.

Asta se întâmplă între 21 și 23 august, la Corbu, unde Luminaria revine cu trei zile de muzică, spectacole aeriene și experiențe pentru toate vârstele.

Este genul de festival la care poți veni dimineața cu cei mici pentru ateliere și personaje de poveste, poți rămâne după-amiaza la umbră, într-o zonă de relaxare, iar seara să te trezești cântând alături de mii de oameni sub un cer plin de lasere și zmeie luminoase.

La ediția precedentă, Luminaria a adunat aproape 9.000 de participanți. Anul acesta, festivalul își propune să ducă experiența și mai sus - la propriu.

Un festival la care spectacolul nu se întâmplă doar pe scenă

La Luminaria, concertele sunt doar o parte din poveste. Festivalul începe încă din timpul zilei, când cerul devine o galerie de artă în mișcare.

Piloți internaționali din Germania, Italia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Cehia și Danemarca vor ridica peste Corbu mai mult de 200 de zmeie artistice, sportive și gigantice, unele dintre ele având peste 40 de metri.

La nivelul solului, atmosfera continuă cu artiști pe picioroange, personaje suprarealiste, spectacole de marionete, ateliere creative, jocuri, zone de relaxare la umbră, food court și mixology bar.

Spre seară apar baloanele cu aer cald. Iar după apus începe partea pe care probabil o vei filma, dar care arată mult mai bine trăită direct: zboruri nocturne cu moto-parapante iluminate, zmeie neon, lasere și efecte pirotehnice.

Vineri, 21 august: apus, baloane și The Motans

Prima zi este cea mai liniștită și mai romantică dintre cele trei. Nu în sensul unei seri siropoase, ci în acel mod simplu în care stai lângă cineva drag, privești apusul și îți dai seama că ai ales bine locul în care să-ți petreci seara.

Dimineața începe între 11:00 și 14:00, cu experiențe creative și ateliere interactive. De la 12:00, cerul este preluat de „The World of Kites”, cu demonstrații susținute de piloții internaționali și sute de zmeie care vor rămâne în aer până spre ora 18:00.

La 14:00, pe scenă apar „The Rolling Strings”, o trupă de marionete inspirată de atmosfera rockului clasic. Marionetele revin și la 18:00, pentru partea a doua a spectacolului.

La 15:00, cinci moto-parapante intră în formație pentru primul Aero Show al weekendului, iar între 16:00 și 18:00 continuă atelierele și jocurile din Creative Hub.

Momentul cel mai fotogenic al după-amiezii este programat între 18:00 și 20:00, când baloanele cu aer cald se pot ridica pentru zboruri la ancoră, în cazul în care vântul permite desfășurarea în siguranță a experienței.

La 19:00, atmosfera se mută spre magie și distracție, cu magicianul Verdini și un moment susținut de DJ Bumba & Minunații.

Seara muzicală începe la 20:30, cu Prima Dragoste, într-un concert potrivit pentru lumina ultimelor minute de apus.

La 21:30, scena se mută complet pe cer. Moto-parapantele iluminate, zmeiele de noapte, laserele și efectele pirotehnice intră în primul Sky Illumination Show al festivalului.

De la 22:00, seara îi aparține trupei The Motans. Hituri cunoscute, o atmosferă de vară și un concert cântat sub un cer care continuă să facă parte din spectacol.

Vineri este seara pentru cupluri, pentru cei care vor să înceapă weekendul mai relaxat și pentru oamenii care încă mai cred că unele momente merită trăite fără grabă.

Sâmbătă, 22 august: ziua în care Luminaria accelerează

Sâmbăta este ziua cu cea mai multă energie. Festivalul devine mai animat, demonstrațiile aeriene mai spectaculoase, iar seara se transformă într-o petrecere uriașă.

Între 11:00 și 14:00, Creative Zones îi așteaptă pe copii și adulți cu activități interactive. În același interval, de la 12:00, prin festival vor apărea artiști pe picioroange, costume colorate și personaje care transformă o simplă plimbare într-o mică aventură.

La 14:00, „Taraful 10 Sfori” aduce pe scenă o combinație de marionete, umor și tradiție, urmând să revină cu partea a doua la 18:00.

Între 15:00 și 16:00, echipele internaționale de piloți prezintă coregrafii de zbor sincron în cadrul „The World of Kites”. Nu este vorba doar despre zmeie ridicate în aer, ci despre structuri gigantice și mișcări coordonate care folosesc întregul cer ca pe o scenă.

Creative Hub continuă între 16:00 și 18:00, iar la 17:00 începe un nou Aero Show cu moto-parapante.

Baloanele cu aer cald sunt programate din nou între 18:00 și 20:00, în funcție de viteza vântului.

La 19:30, We Singing Colors deschid seria concertelor cu un sound indie-pop potrivit pentru golden hour.

La 21:00, pe scenă urcă Irina Rimes, într-un concert care coincide chiar cu ziua sa de naștere. Artista a ales să își sărbătorească aniversarea la Luminaria, alături de public, într-o seară în care urarea de „La mulți ani” va veni din mii de voci.

De la 22:00, cerul este din nou ocupat de Sky Illumination Show: zboruri de noapte cu moto-parapante iluminate, lasere, zmeie luminoase și efecte pirotehnice.

La 22:15, petrecerea continuă cu David Ciente, alături de Maria Chivu și Grupul Jianca. Muzica electronică se întâlnește cu rădăcinile folclorice într-un show construit pentru energie, dans și un final de noapte care să se simtă în tot festivalul.

Sâmbătă este seara pentru gașcă. Este ziua în care ajungi devreme, îți alegi locul, descoperi festivalul, rămâi la concerte și pleci cu telefonul plin de imagini pe care, de data aceasta, chiar vei avea chef să le revezi.

Duminică, 23 august: The Mono Jacks și un final monumental

Duminica păstrează energia festivalului, dar vine și cu acea ușoară nostalgie pe care o simți când știi că weekendul se apropie de final.

Între 11:00 și 14:00, familiile mai au o rundă de ateliere și activități în Creative & Family Hub.

De la 12:00, artiștii pe picioroange și personajele fantastice revin în „The Magic Parade”, o paradă colorată care traversează spațiul festivalului.

La 14:00, marionetele „The Rolling Strings” urcă din nou pe scenă, de data aceasta pentru Rock Edition.

Între 15:00 și 19:00, piloții internaționali execută ultimele demonstrații de zbor sincron. Este ultimul mare dans al zmeielor înainte ca acestea să coboare și să lase cerul pregătit pentru spectacolele serii.

Creative Hub continuă între 16:00 și 18:00, iar la 17:00, cele cinci moto-parapante intră din nou în formație pentru ultimul Aero Show al ediției.

La 18:00, „Taraful 10 Sfori” revine cu spectacolul de final, în paralel cu intervalul rezervat ridicării baloanelor cu aer cald.

Seria concertelor începe la 19:30 cu The Mono Jacks. Indie-rock de stare, perfect pentru momentul în care lumina zilei începe să dispară și festivalul se pregătește de marele final.

La 20:30, ultimul Sky Illumination Show aduce din nou deasupra publicului moto-parapante iluminate, zmeie neon și lasere.

De la 21:00, pe scenă se întâlnesc Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, într-o premieră absolută pentru Constanța.

Peste 50 de artiști vor construi împreună un concert-eveniment de aproximativ 100 de minute, în care energia rockului se întâlnește cu forța și precizia muzicii tradiționale. Este genul de show care nu închide pur și simplu un festival, ci îl termină cu tot publicul în picioare.

Corbu, dincolo de o simplă zi la plajă

Luminaria arată o altă față a litoralului românesc. Una în care poți petrece o zi întreagă în aer liber fără să stai doar pe șezlong și fără ca toată experiența să se reducă la un singur concert.

Poți veni pentru zmeie și să rămâi pentru The Motans. Poți ajunge cu cei mici la ateliere și să te trezești seara privind un spectacol de lasere. Poți veni cu partenerul pentru baloanele ridicate la apus sau cu prietenii pentru Irina Rimes, David Ciente ori Lupii lui Calancea.

Mai ales, poți descoperi cât de mișto poate fi un weekend pe litoral atunci când marea nu este singurul spectacol, iar pentru câteva zile merită să privești și în sus.

Unde are loc Luminaria și cum ajungi

Festivalul se desfășoară într-un spațiu deschis, la ieșirea din localitatea Corbu, chiar lângă La Colibe – Cătun Arhaic Românesc. Pentru cei care nu cunosc zona, pagina dedicată locației de pe site-ul oficial Luminaria include și poziționarea exactă în Google Maps.

În apropierea spațiului festivalului sunt anunțate aproximativ 3.000 de locuri de parcare. Pentru a evita aglomerația de seară și pentru a prinde activitățile desfășurate în timpul zilei, este recomandată sosirea mai devreme, mai ales că programul începe în fiecare zi de la ora 11:00.

De unde se cumpără biletele

Biletele se cumpără online, de pe site-ul oficial Luminaria Festival, din secțiunea dedicată, care direcționează publicul către platforma de ticketing iaBilet. Acestea pot fi găsite și direct pe iaBilet.ro .

Sunt disponibile variante de acces pentru fiecare dintre cele trei zile, abonamente pentru întregul festival și pachete destinate familiilor.

Înainte de plecarea spre Corbu, este bine să fie verificate site-ul și paginile oficiale ale festivalului. Ridicarea baloanelor cu aer cald, zborurile cu moto-parapante și anumite spectacole aeriene depind de condițiile meteorologice și pot fi modificate, reprogramate sau anulate din motive de siguranță.

Accesul la unele activități sau zone poate fi limitat în funcție de capacitate.

Luminaria Festival are loc între 21 și 23 august 2026, la Corbu, în județul Constanța.