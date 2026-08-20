60.000 de români s-au autoexclus de la jocurile de noroc. Cum pot fi depuse cererile și ce trebuie să știe cei interesați / video

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Aproape 60.000 de persoane beneficiază de mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc, potrivit președintelui ONJN, Vlad Cristian Soare. Acesta a explicat cum pot fi depuse cererile de autoexcludere, de ce acestea nu pot fi trimise pe mail și ce schimbări pregătește autoritatea pentru digitalizarea procedurii.

Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a vorbit despre măsurile pentru protejarea persoanelor dependente de jocurile de noroc, cu accent pe mecanismul de autoexcludere.

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Potrivit acestuia, sistemul gestionat de ONJN se aplică tuturor operatorilor de jocuri de noroc din retail, iar după ce a preluat mandatul, au fost procesate 30.000 de cereri restante și aproape 60.000 de persoane beneficiază acum de această protecție.

„La noi au scos păcănelele din localitate sau au obligat să le mute la 500 de metri de școală, și păcăneaua e la 20 cm de copil”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta este o realitate în sensul în care, pe de o parte, s-a intervenit foarte abrupt în zona retailului, pe de altă parte, în online, activitatea este permisă.

Tocmai acesta este motivul pentru care avem trei tipuri de măsuri pe care le-am avut în vedere. Pe de o parte, cu privire la autoexcludere. Este un instrument extrem de important care trebuie să fie la dispoziția persoanei care se confruntă cu această adicție. Din păcate, legea, așa cum este ea astăzi reglementată, are două tipuri de autoexcluderi reglementate, ceea ce e un nonsens.

Pe de o parte, este o autoexcludere gestionată de către ONJN în baza Ordonanței 77 și care se aplică tuturor organizatorilor de jocuri de noroc în retail, land-based - adică te autoexcluzi prin mecanismul ONJN și nu mai poți să intri în nicio sală de jocuri de noroc”, a spus Vlad Cristian Soare.

„Adică tu însuți spui: „Domnule, sunt tentat să cheltui toată chenzina. De mâine, nu mă mai primiți aici”, a spus Val Vâlcu.

„Da! Și am făcut acest mecanism funcțional. Când am preluat mandatul erau 30.000 de cereri neprocesate, adică 30.000 de oameni făcuseră cereri și nu erau băgați în seamă. Am făcut în decurs de o lună un sistem care astăzi e funcțional în retail și astăzi aproape 60.000 de persoane se bucură de această protecție”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Cum pot fi depuse cererile de autoexcludere

Cererile de autoexcludere pot fi depuse fizic la ONJN, prin declarație notarială, prin declarație în fața unui avocat sau la sala de jocuri de noroc.

„Depunerile se pot face fie fizic la Oficiul Național, fie prin declarație notarială, fie prin declarație în fața avocatului, ca să se facă înscris cu dată certă, fie la sala de jocuri de noroc. Noi nu putem să schimbăm mecanismul prevăzut de lege, putem doar să-l îmbunătățim”, a spus Vlad Cristian Soare.

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De ce nu pot fi trimise cererile de autoexcludere pe mail

Vlad Cristian Soare a spus că cererile de autoexcludere nu pot fi trimise pe mail, deoarece au existat solicitări semnate de aparținători sau depuse de entități care nu puteau fi verificate.

Pentru a evita astfel de situații, ONJN pregătește o platformă digitală de autoexcludere care va verifica identitatea solicitantului prin actul de identitate și recunoaștere facială.

„De ce nu putem să trimitem pe mail? Pentru că am avut următoarea situație cu care ne-am confruntat, o situație foarte dificilă: au fost foarte multe cereri de autoexcludere primite de la aparținători, semnate în numele jucătorului. Eu pot să înțeleg, este total de înțeles situația asta, dar în momentul în care respectivul vine și spune: „Nu este semnătura mea”, ce trebuie să facă autoritatea? Să sesizeze organele de urmărire penală. Este oare situația asta una favorabilă unei familii care oricum se confruntă cu chestiunea aceasta?

De asemenea, existau foarte multe cereri de autoexcludere depuse de către entități care ne făceau să credem că este persoana respectivă. Persoana zicea: „N-am depus niciodată o astfel de cerere, nu mă confrunt cu această adicție” și descopeream că de fapt erau cereri pe care noi nu puteam să le verificăm și le luam de bune, venite din zona de black market, care ulterior îl targetau pe respectivul jucător - care nu se confrunta cu această adicție - cu reclamă.

Prin urmare, ce mecanism trebuia să asigurăm noi urgent? Să ne asigurăm că persoana care depune cererea de autoexcludere este chiar persoana care a completat cererea.

Evident că un astfel de mecanism ar fi ideal să fie digital, și îl facem digital. Împreună cu ICI lansăm o platformă de autoexcludere în care persoana își face poză la actul de identitate, datele din actul de identitate îi sunt completate automat într-un formular inteligent, camera telefonului pornește, va avea o sesiune de liveness în care trebuie să mute capul stânga-dreapta, sus-jos, și apoi se va autoexclude automat. Acest sistem cu ICI îl avem finalizat, e în teste, numai că, ca să poată să fie efectiv eficient, trebuie să se aplice și la online”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Autoexcluderea online trebuie solicitată separat la fiecare platformă

Potrivit șefului ONJN, autoexcluderea de la jocurile de noroc online trebuie solicitată separat pentru fiecare platformă reglementată.

El a spus că ONJN a propus o modificare legislativă pentru introducerea unui mecanism unic de autoexcludere, însă adoptarea acesteia este blocată din cauza faptului că Guvernul este interimar.

„La zona online, autoexcluderea este reglementată printr-un alt act normativ și te poți autoexclude de la fiecare platformă de joc, dar trebuie să faci această cerere la fiecare platformă. Momentan vorbim de cei reglementați.

Trebuie să faci o cerere la fiecare platformă reglementată. Sunt pe site puse toate, noi îi informăm pe jucători, le spunem „acestea sunt platformele”. Dar nu este normal, în mod obiectiv, o persoană care se confruntă cu o astfel de adicție trebuie să facă o cerere care să se aplice tuturor.

Am făcut un act normativ, o propunere de modificare legislativă care a și fost avizată de către Guvern. Din păcate avem guvern interimar, nu mai poate adopta ordonanțe de urgență și acum suntem blocați cu acest act normativ. Presupun că atunci când vom avea un guvern plin, care să poată să adopte ordonanță de urgență, procesul va fi reluat.

Această modificare este extrem de importantă și, odată introdusă autoexcluderea pentru cei reglementați, va fi complet funcțională și de la distanță, cu sisteme digitale”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Operatorii nelicențiați pot deveni mai atractivi pentru jucători

Șeful ONJN a explicat că persoanele autoexcluse de la operatorii reglementați pot accesa în continuare site-uri nereglementate. Potrivit acestuia, reglementarea foarte strictă a operatorilor licențiați face ca operatorii nelicențiați să devină mai atractivi.

„Rămâne în discuție ce se întâmplă cu piața nereglementată, pentru că o persoană se autoexclude de la entitățile reglementate, dar dacă la un click distanță poate să intre pe un site nereglementat, el acolo va putea să joace.

Și aici, domeniul jocurilor este contraintuitiv, pentru că tentația este: cu cât reglementezi mai dur, crezi că combați fenomenul. E contraintuitivă această senzație. Efectul este uneori chiar invers: reglementarea operatorilor licențiați într-o manieră extrem de dură îl face pe operatorul nelicențiat să devină extrem de ofertant.

Și vă dau un exemplu concret. Astăzi un operator licențiat, având taxele pe care noi le-am introdus - nu militez pentru scăderea taxelor, dar vă dau un exemplu - el vine cu o anumită ofertă, ofertă care, plătind niște taxe, este în niște parametri ai profitabilității. În schimb, operatorul nelicențiat care n-are aceste taxe, evident că poate veni cu o ofertă de joc mai bună. Deci din prima el vine cu o ofertă care îl atrage pe jucător. Apoi, tot operatorul nelicențiat îi spune jucătorului: „Dacă ești autoexclus acolo, la mine poți să joci”, pentru că el nu are această reglementare privind autoexcluderea.

De asemenea, reclama astăzi este permisă în România în anumite condiții. Operatorul nelicențiat poate să facă ce fel de reclamă vrea el”, a spus Vlad Cristian Soare la DC News.