Festivalul „Mamaia”. Vara continuă pe litoral: trei seri de muzică live la malul mării

Între 21 și 23 august 2026, Piațeta Perla devine din nou scena uneia dintre cele mai importante povești ale muzicii românești: Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”.

Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul „Mamaia” are o istorie începută în 1963 și un loc aparte în cultura românească. Aici s-au lansat artiști, s-au consacrat interpreți și s-au auzit pentru prima dată cântece care aveau să devină șlagăre. Astăzi, festivalul aduce din nou împreună memoria muzicii ușoare românești, artiștii prezentului și vocile generației care urmează.

Festivalul nu înseamnă doar trei seri de recitaluri. Își păstrează structura competițională care l-a consacrat, cu două secțiuni distincte: Interpretare și Creație. În ediția din acest an au fost selectați zece tineri interpreți și zece cântece originale, care vor avea șansa de a fi auzite pe una dintre cele mai cunoscute scene ale muzicii românești.

Toate momentele vor beneficia de acompaniamentul live al Orchestrei Festivalului de Muzică Ușoară „Mamaia”, sub bagheta dirijorilor Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

OMD Județul Constanța – Riviera Românească este partener de promovare al evenimentului, contribuind la aducerea acestei povești culturale mai aproape de publicul litoralului și de turiștii care aleg Mamaia în această perioadă.

PROGRAMUL ARTISTIC

Vineri, 21 august

Prima seară aduce pe aceeași scenă artiști care au definit perioade diferite ale muzicii românești:

Voltaj, Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sârbu, Nicola, Andreea Bălan și Monica Anghel.

Va fi o seară în care muzica ușoară românească, pop-ul și cântecele pe care publicul le recunoaște de la primele acorduri se vor auzi live, în atmosfera unei seri de vară la malul mării.

Sâmbătă, 22 august

A doua seară continuă întâlnirea dintre generații și aduce pe scena din Piațeta Perla:

Antonia, Cristiana Sofia Damian, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Irina Popa și Paula Seling.

Este o seară construită în jurul vocilor puternice, al reîntâlnirilor și al artiștilor care continuă să ducă muzica românească spre publicuri noi.

Duminică, 23 august – Gala Laureaților

Ultima seară aduce festivitatea de premiere și o gală cu o importantă componentă internațională. Pe scenă vor urca:

Alessandro Safina, Bobby Solo, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Verrecchia.

Două nume importante ale muzicii italiene, Alessandro Safina și Bobby Solo, se întâlnesc la Mamaia cu artiști români consacrați și cu reprezentanți ai noii generații, într-o seară care deschide festivalul către scena muzicală internațională.

Spectacolele vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu.

UNDE ȘI LA CE ORĂ?

Piațeta Perla, Mamaia

21–23 august 2026

Începerea spectacolelor: ora 20:00

Accesul publicului: între orele 19:00 și 20:00

Accesul este general, fără rând și loc atribuit, iar spectatorii vor fi îndrumați către locurile disponibile din gradene. Este recomandată sosirea din timp, ținând cont de traficul specific stațiunii și de numărul limitat al locurilor de parcare din apropierea Piațetei Perla.

FESTIVALUL POATE FI URMĂRIT ȘI LA TELEVIZOR

Cei care nu pot ajunge în Piațeta Perla vor putea urmări cele trei seri ale Festivalului „Mamaia” în direct, de la ora 20:00, pe TVR 1 și TVR Internațional.

Astfel, atmosfera de la Mamaia și concertele susținute pe scena din Piațeta Perla vor putea ajunge la publicul din întreaga țară și la românii din afara granițelor.

PREȚURILE BILETELOR

Vineri și Sâmbătă, 21 & 22 august

Bilet întreg: 60 de lei

Bilet pentru pensionari: 40 de lei

Bilet pentru elevi și studenți: 20 de lei

Duminică, 23 august – Gala Laureaților

Bilet întreg: 120 de lei

Bilet pentru pensionari: 40 de lei

Bilet pentru elevi și studenți: 20 de lei

DE UNDE POT FI CUMPĂRATE BILETELE?

Online

Biletele sunt disponibile pe platforma iaBilet:

https://m.iabilet.ro/bilete-festivalul-national-de-muzica-usoara-mamaia-129759/

Din Piațeta Perla

Biletele pot fi cumpărate și de la casieria mobilă amplasată în Piațeta Perla, lângă scenă, pe aleea dinspre complexul comercial.

Casieria este deschisă, începând cu 14 august, zilnic, de luni până duminică, între orele 15:00 și 20:00.

De la Centrul „Jean Constantin”

Biletele sunt disponibile și la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, din Bulevardul Ferdinand nr. 56, Constanța, după următorul program:

Luni–miercuri: 09:00–15:00

Joi–vineri: 09:00–19:00

Sâmbătă–duminică: 10:00–19:00

Reducerile pentru elevi și studenți se acordă pe baza unui document justificativ valabil, iar pensionarii trebuie să prezinte cuponul de pensie și actul de identitate.

Copiii cu vârsta sub șase ani au acces gratuit, dar nu beneficiază de un loc individual.

Biletele pot fi prezentate atât în format tipărit, cât și în format electronic, direct de pe telefon. Biletele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate.

DUPĂ MUZICA UȘOARĂ, POVESTEA CONTINUĂ CU FOLCLORUL ROMÂNESC

Serile de muzică de la Mamaia nu se încheie pe 23 august.

Între 26 și 28 august, tot în Piațeta Perla, are loc Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Vor fi trei seri dedicate cântecului popular, dansului și tradițiilor din toate regiunile țării, prezentate de Iuliana Tudor, alături de Ionuț Dulgheriu. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra

Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul”, condusă de dirijorul Cezar Cazanoi.

Pe scenă vor urca artiști și ansambluri din întreaga țară, printre care Fuego, Niculina Stoican, Ionuț Fulea, Viorica Macovei, Cornelia și Lupu Rednic, Aneta Stan, Matilda Pascal Cojocărița, Angelica Stoican și Stelu Enache.

Biletele pentru festivalul de muzică populară costă:

26 și 27 august: 50 de lei – bilet întreg, 40 de lei – pensionari, 20 de lei – elevi și studenți

28 august, Gala Laureaților: 100 de lei – bilet întreg, 40 de lei – pensionari, 20 de lei – elevi și studenți

Biletele sunt disponibile aici:

https://www.iabilet.ro/bilete-festivalul-national-al-cantecului-si-dansului-popular-romanesc-mamaia-129880/

Șase seri de muzică, două festivaluri și o singură destinație: Mamaia, pe Riviera Românească.

La final de august, litoralul românesc nu înseamnă doar mare și plajă. Înseamnă seri petrecute împreună, orchestre live, artiști pe care îi iubim, cântece care ne trezesc amintiri și noi voci care își încep drumul.

Ce frumos e la Mamaia, când marea are din nou coloană sonoră.