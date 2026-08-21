Timișoara, învăluită într-un fum dens pentru a doua zi consecutivă. Mirosul puternic se simte în mai multe zone din oraș / video

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Timișoara este învăluită pentru a doua zi consecutivă într-un nor gros de fum. Mirosul puternic de ars este resimțit în mai multe zone, iar autoritățile monitorizează situația. Fumul provine de la incendiile de vegetație din Serbia.

Orașul Timișoara este învăluit într-un nor gros de fum pentru a doua zi consecutivă, iar în mai multe zone din oraș se simte un miros puternic de ars.

Problema a afectat mai multe localități din vestul țării, dar și din Bulgaria, inclusiv capitala Serbia. Fumul vine de la mai multe incendii de vegetație puternice din Serbia, potrivit Opinia Timișoarei.

Ieri, ISU Timiş a dispus efectuarea unor misiuni de recunoaştere în teren, care au vizat verificarea şi identificarea eventualelor focare de incendiu. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate incendii în zonele vizate.

Populaţia a fost sfătuită să îşi păstreze calmul şi să nu se alarmeze în cazul observării unor degajări de fum fără sursă, să evite pe cât posibil expunerea prelungită în aer liber în zonele în care fumul este mai dens, să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale, iar în cazul în care observă un focar de incendiu sau o situaţie care poate pune în pericol persoane ori bunuri, să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Pompierii monitorizează situaţia şi vor interveni cu promptitudine în cazul în care vor fi identificate situaţii care necesită intervenţia echipajelor de urgenţă, transmite ISU Timiş.

Fumul din Timișoara provine de la incendiile din Serbia

Un incendiu de vegetație din Serbia, care arde de săptămâni întregi într-o vastă rezervație naturală, a determinat evacuări în mai multe zone zilele trecute. În același timp, echipele de pompieri se luptă să țină focul sub control, potrivit presei de stat citate de Euronews.

Incendiul a izbucnit la începutul lunii august și a cuprins vaste suprafețe din rezervația forestieră Deliblatska Peščara. Aceasta se află la aproximativ 60 de kilometri est de Belgrad.

În timp ce temperaturile au atins joi 39 de grade Celsius în unele părți ale țării, postul de radio de stat RTS a declarat că un mic cătun de la marginea rezervației a fost evacuat după ce vânturile puternice au împins flăcările spre case.

„Situația rămâne dificilă”, a declarat ministrul de interne Ivica Dačić. El a menționat că până acum nu au fost raportate pagube.