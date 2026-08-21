De ce nu s-au scos bani din dragarea Dunării: Se știa că vine criza energetică. Aurelian Giugăl: Este un blocaj sistemic / video

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Politologul Aurelian Giugăl și sociologul Bogdan Bucur au vorbit despre lipsa unei strategii pe termen lung pentru gestionarea problemelor economice și energetice și au spus că, deși există studii și prognoze referitoare la agravarea acestora, autoritățile nu au luat suficiente măsuri pentru a le preveni.

Aurelian Giugăl a criticat blocajele din administrație și a spus că funcționarii și oamenii de afaceri apropiați statului nu au suficiente motive să caute soluții pentru perioadele de criză. Jurnalistul Val Vâlcu a dat ca exemplu dragarea Dunării și a criticat faptul că nu s-a făcut nimic, cu toate că un astfel de proiect ar fi putut aduce o mulțime de beneficii.

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„E un blocaj sistemic pentru că această clasă de funcționari, birocrați ai statului și de businessmeni, care roiesc în jurul statului, o duc foarte bine. Deci ei repetă stilul de viață occidental, cu un consum flamboyant, cu luxul de rigoare, un lux oriental dus la extrem și se simt comod în această situație. De asta nici nu se chinuie să gândească strategii și să facă prognoze pentru a para aceste perioade de criză”, a spus Aurelian Giugăl.

„Nu putea câștiga unul din dragarea Dunării? Își lua comisioanele, dădea parandărăturile și făcea ceva!”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Dar nu așa funcționează politica, nu așa funcționează! Nu e nimeni preocupat de a dezvolta această țară sau unele sectoare de activitate ale ei pe următorii 10 ani. Nu se gândește nimeni la așa ceva! Suntem într-o culme a naivității și nimeni nu își pune problema asta. Unde ați văzut dumneavoastră că există o gândire și o acțiune în a implementa acea gândire pe cinci ani? Dați-mi un exemplu!”, a spus Bogdan Bucur.

„A fost bătaie pe bac, cine primește monopolul. Era o bătaie, că aveai o sursă de bani clară, știai câte mașini trec și așa mai departe. Pentru dragarea Dunării știai câți kilometri sunt, mile marine, fluviale, cât ai de săpat. De ce nu s-a manevrat în sensul ăsta? Dimpotrivă, s-au tot pus frâne”, a spus Val Vâlcu.

„Câteva studii sunt făcute. Am văzut recent în presă câteva sinteze bune făcute de niște geografi - ei și le-au însușit ca fiind ale lor, dar nu erau ale lor, ci erau făcute de diferite ministere - referitoare la criza climatică, la criza energetică”, a spus Aurelian Giugăl.

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Avertismentele privind criza energetică existau de mult timp

Politologul Aurelian Giugăl și jurnalistul Val Vâlcu au explicat că scăderea nivelului Dunării era previzibilă, deoarece existau deja informații despre lipsa precipitațiilor și despre problemele care urmau să apară.

„Apropo de ministrul Energiei, de 100 de zile e ministrul Energiei. De 120 de zile nu plouă, nu ninge în Bavaria, deci se știa că Dunărea va scădea”, a spus Val Vâlcu.

„Dar se știa mai demult... Sunt studii făcute de multă vreme și sunt prognoze care indică foarte clar că problemele în energie, nu numai în zona asta hidrologico-energetică, se vor acutiza.

Problema este ce urmează după. Suntem aproape ca în „Istoria partidelor politice românești”, a lui A. D. Xenopol. Există acolo o mică referință, spune la un moment dat: „confruntați cu o problemă de malnutriție, țăranii mureau ca muștele” și a fost întrebat nu știu care preot sau episcop: „Dar ce, ce se poate face cu această situație?” și a zis: „Problema este foarte simplă: să citim moliftele Sfântului Vasile”.

Cam așa chemăm și noi acum: să citim moliftele Sfântului Vasile ca să parăm criza”, a spus Aurelian Giugăl.

„Mai bine pe ale Sfântului Ilie, că gestionează criza cel care vine cu carul de foc”, a spus Val Vâlcu.

„Da! Deci la o problemă de nutriție citeam din Sfântul Vasile și la una de energetică citim din Sfântul Ilie”, a spus Aurelian Giugăl.

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