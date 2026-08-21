Trafic blocat pe DN1 spre Brașov: Un TIR s-a răsturnat pe șosea după explozia unei anvelope / foto în articol

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Traficul rutier este blocat, vineri dimineaţă, pe DN 1, la kilometrul 67+650 de metri, pe sensul de mers către Braşov, după ce un TIR s-a răsturnat pe partea carosabilă.

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Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, primele verificări arată că un ansamblu de vehicule ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale, iar circulaţia în zonă este blocată pe sensul de mers către Braşov, pentru desfăşurarea intervenţiei.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Şoferii sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi la faţa locului.

Știre inițială:

Una dintre anvelopele autotrenului a explodat, iar acesta s-a răsturnat pe carosabil, în zona benzinăriei ETU.

În timpul accidentului a fost lovit un autoturism, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autotrenul a blocat complet sensul de mers spre Brașov, iar traficul pe celălalt sens se desfășoară cu dificultate.

„Traficul rutier este oprit pe DN 1 Ploiești - Brașov, în apropierea localității Păulești, județul Prahova, după ce un ansamblu rutier suferit o explozie la una din anvelope și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

În urma accidentului, a fost acroșat și un autoturism însă nu au rezultat persoane care să necesite îngrijiri medicale. Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Brașov și se desfășoară îngreunat pe celălalt sens”, a transmis Centrul Infotrafic.

În zonă s-au format coloane de autoturisme, iar echipajele de intervenție acționează pentru eliberarea carosabilului.

Circulația ar urma să fie reluată după ora 10:00.

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