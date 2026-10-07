Casa cu flori de liliac: Povestea tulburătoare a Manuelei Ghika-Oroveanu și a familiei sale / Fotografiile care au supraviețuit mai bine de un secol / video

Manuela Ghika-Oroveanu, urmașa directă a domnitorilor Ghica,

Casa cu flori de liliac este povestea familiei Manuelei Ghika-Oroveanu, spusă în dialogul acesteia cu jurnalista Ana Iorga. Cartea pornește de la o colecție de peste 100 de fotografii pe plăcuțe de sticlă, păstrate de familie timp de mai bine de un secol, care surprind momente din viața de familie.

Cartea „Casa cu flori de liliac” pornește de la poveștile Manuelei Ghika-Oroveanu, urmașa directă a domnitorilor Ghica, despre familia sa și, în special, de la moștenirea bunicului său, doctorul Constantin Pandelescu. Pasionat de fotografie, acesta a realizat la începutul anilor 1900 numeroase fotografii pe plăcuțe de sticlă, păstrate de familie timp de peste 100 de ani.

„Cartea pornește de la poveștile Manuelei despre familia mamei ei și despre familia tatălui. Familia paternă e familia Ghica, o ramură celebră din Moldova, iar familia mamei e o familie de intelectuali din București, familia doctorului Constantin Pandelescu. De la doctorul Constantin Pandelescu a pornit cartea”, a spus Ana Iorga.

„Era pasionat de fotografie. În afară de faptul că era un doctor extraordinar și că era invitat peste tot, la toate congresele internaționale, avea niște pasiuni, printre care fotografia. Sunt foarte multe fotografii. Le-a făcut cam din 1900, pe sticlă. Este fotografie în dublu pe care o pui într-un aparat și se vede în relief, în 3D. Le developa singur, avea laboratorul la etaj în casa care a dat titlul cărții. Mai avea ca pasiune pictura”, a spus Manuela Ghika-Oroveanu.

„Un bunic fabulos pe care Manuela l-a iubit foarte mult și l-a cunoscut în primii ani de viață și de la care pornește cartea. Peste 100 de fotografii pe plăcuțe din sticlă am descoperit. Ea le-a păstrat.

E fabulos cum s-au păstrat mai bine de 100 de ani. Plăcuțele din sticlă sunt foarte fragile, se pun într-un stereoscop, ca un binoclu, și te uiți la ele. Efectul este că, pe lângă claritatea extraordinară, personajul se separă de fundal și capătă adâncime și volum. E un fel de imagine 3D de la început de secol, chiar sfârșit de secol al XIX-lea.

Acest bunic făcea fotografii pe sticlă chiar când fotografiile pe sticlă încep să scadă din popularitate, se demodează, pentru că apare fotografia pe hârtie”, a spus Ana Iorga.

Ce vor găsi cititorii în paginile cărții „Casa cu flori de liliac”

Cele două invitate au povestit că în carte sunt prezentate copilăria și viața Manuelei Ghika-Oroveanu. Tatăl său, Leon Ghica, a fost dat afară din marină și condamnat de comuniști, motiv pentru care a fost nevoit să se ascundă.

Manuela s-a născut în Transilvania, într-un sat în care se ascundea tatăl ei pentru a nu fi arestat, iar în 1971 a părăsit România.

„Să se aștepte la o poveste de viață într-o perioadă înainte de comunism și chiar și în comunism. Se trece prin toată copilăria mea și până când am plecat.

Tatăl meu a fost Leon Ghica, ofițer de marină, erou în timpul războiului și când au venit comuniștii l-au dat afară din marină, l-au condamnat. Era și „Ghica” și a luptat și contra rușilor, deci avea tot ce trebuie ca să nu placă. S-a ascuns mult în diverse locuri din țară și așa m-am născut în Transilvania. Se ascundea acolo.

În '71 am fugit din România. Au venit în casă, au făcut percheziții și au ars tot ce îmi aparținea, inclusiv actul de naștere care ar fi devenit unicat”, a spus Manuela Ghika-Oroveanu.

„În '48, când era prigoana cea mai mare - încep confiscările, naționalizările - avem un act de naștere din România Regală și ea se naște la Bichiș, în Transilvania, pentru că tata se ascundea acolo și, la un moment dat, mama ei, Marcela Pandelescu merge să-l însoțească și se naște într-o casă foarte frumoasă, unde tatăl se ascundea să nu fie arestat.

Am vizitat anul trecut casa asta pe care nu o mai văzusem niciodată. Am avut și norocul să fie niște proprietari extraordinari și să ne lase pe nepusă masă să intrăm. E o casă spectaculoasă”, a spus Ana Iorga la DC News.