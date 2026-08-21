Un pompier în vârstă de 44 de ani, găsit împușcat într-o unitate IGSU din Mizil

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Un pompier a fost găsit împușcat într-o unitate IGSU din Mizil, județul Prahova. Procurorul militar a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

"Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unităţii, prezentând o plagă prin împuşcare, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în circumstanţe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.

În prezent, cercetarea la faţa locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, în vederea stabilirii şi clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul era subofițer pompier, iar incidentul a avut loc într-un depozit al IGSU.

"Urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei şi mecanismului decesului. La acest moment, cercetările sunt în desfăşurare, iar informaţiile prezentate au un caracter preliminar", mai menționează comunicatul citat.

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