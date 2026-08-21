Hipermarketurile, închise la ora 18:00 în criza energetică: Va avea curaj premierul? La ce oră se închid în Italia / video

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În contextul crizei energetice și al presiunii tot mai mari asupra consumului de electricitate, apare întrebarea dacă hipermarketurile din România ar trebui să-și reducă programul și să închidă la ora 18:00.

Jurnalistul Val Vâlcu, politologul Aurelian Giugăl și sociologul Bogdan Bucur au vorbit despre reducerea programului hipermarketurilor în contextul crizei energetice.

Val Vâlcu a pus problema închiderii magazinelor la ora 18:00, iar politologul Aurelian Giugăl a explicat că în Italia magazinele au program mai scurt.

„Trecem o vară fierbinte, cu facturi mari care se vor simți peste o lună sau două. Omul merge la hipermarket că are un discount, e mai ieftin cu 1 leu, cu 2, cu 10, dar pentru că supermarketurile funcționează la ora de vârf a facturării curentului electric, între 6:00 seara și 22:00, plătim cu toții la contor acasă de două, de trei, de cinci ori mai mult decât am economisit mergând la supermarket. Ar accepta lobby-ul, ar accepta aceste structuri să închidă la 18:00 pe perioada de criză energetică?

În București ai hipermarket cu parcări imense, betoane, dar n-au pus un parasolar acolo, n-au pus o fotovoltaică pe acoperiș. Au ocupat locuri în care puteai să ai teren de sport, parcuri - că tot vor iarbă și copăcei - în schimb, n-au dat nimic. Nu și-au pus fotovoltaice, n-au făcut baterii de stocare. Ar fi avut de unde, nu? Ce-au făcut? Cotă de piață.... Au strâns, au sufocat tot, au omorât micile magazine, după care au făcut ei mici magazine. Acum s-ar pune problema: Va avea curaj premierul, dacă se amplifică această criză, să le ceară să închidă la 18:00”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ține și asta de un fel de inegalitate, o asimetrie între ceea ce înseamnă capitalismul central și periferiile lui, unde business-ul se simte bine. Adică, aici poți să ții și forța de muncă până la 22:00, până la 23:00, dacă sunt sărbători”, a spus Aurelian Giugăl.

„Pentru că se plătește mai bine, forța de muncă vrea să-l ții noaptea”, a spus Val Vâlcu.

„Pe oameni poți să-i calmezi ușor, nu e o problemă”, a spus Aurelian Giugăl.

„Deci le place la noi”, a spus Val Vâlcu.

„Le place. De exemplu, eu îmi amintesc când am fost la Roma în 2015 și într-o vineri m-am dus la supermarket după ora 16:00 și era închis peste tot. Vineri!

În căminul unde locuiam apa nu era potabilă, deci pur și simplu a trebuit să mă coc de sete, a trebuit să trec peste și să beau din apa aia clocită de la chiuvetă, pentru că nu am găsit niciun butic în acea mică suburbie, Tor Vergata. N-am găsit ceva să-mi iau apă să beau. Deci, cumva acolo deciziile se pot lua mult mai ușor”, a spus Aurelian Giugăl.

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Închiderea hipermarketurilor nu ar rezolva problema consumului de energie

Sociologul Bogdan Bucur a spus că este de acord cu închiderea hipermarketurilor la ora 18:00, însă a explicat că măsura ar reduce doar parțial consumul de energie, deoarece frigiderele și alte echipamente ar continua să funcționeze și pe timpul nopții.

„Cum vi se pare soluția asta să închidă la 18:00 hipermarketurile?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt de acord. Adică nu mi se pare nimic scandalos”, a spus Bogdan Bucur.

„Acolo este un consum mare, adică dacă aduni toate supermarketurile din toată România...”, a spus Aurelian Giugăl.

„Pe de altă parte, să fim corecți, nu înseamnă că dacă închizi supermarketul la 18:00 închizi frigiderele. Nu, că se deteriorează mâncarea, băuturile. Întreruperea programului la ora 18:00 față de ora 22:00 foarte probabil înseamnă un consum - încerc să intuiesc acum, o spun din așa, din experiență și din fler - un consum scăzut cu 10-15-20%, nu mai mult. Adică închizi becurile și casele de marcat, că în rest toate celelalte lucruri care sunt înalt consumatoare de energie, alea funcționează. Toate vitrinele alea frigorifice, alea nu se scot din priză, deci toată șandramaua funcționează și peste noapte”, a spus Bogdan Bucur la DC News.

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